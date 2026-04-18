Madrid entrega decenas de Llaves de Oro, de Gadafi a Xi Jinping, y sólo un mandatario ha tenido que 'devolverlas', Putin

El líder libio Muamar al Gadafi (2007); el último presidente de la RDA alemana, Erich Honecker (1988); el presidente chino Xi Jinping (2018); el Papa Benedicto XVI como jefe de Estado del Vaticano (2011); el presidente boliviano Evo Morales (2009); el presidente de Colombia, Gustavo Petro (2023); el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in (2021); los norteamericanos Gerald Ford (1975) y Richard Nixon (1970); el presidente de Israel Shimon Peres (2013) o el presidente rumano Nicolae Ceaucescu (1979) tienen en común las Llaves de Oro de Madrid, uno de sus más altos reconocimientos a nivel protocolario, y que a lo largo de su historia únicamente se ha reclamado a un mandatario que las 'devolviera', al ruso Vladimir Putin.

La última en recibirlas ha sido la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, un reconocimiento que entregaba este viernes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con críticas desde la izquierda por no ser jefa de Estado.

El propio Almeida recordaba que hay precedentes al entregársele a personas de relevancia sin ser jefes de Estado, como el príncipe heredero de Japón Naruhito (en 2008, entregada por el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón) y al entonces príncipe Carlos de Inglaterra (en 2011, también por Gallardón).

El regidor justificaba el reconocimiento en el compromiso de María Corina Machado "con los derechos humanos, con la democracia, por haber puesto en peligro su vida y su integridad física siendo un símbolo universal". A eso ha sumado que el Reglamento municipal "establece que se le entregará a todos los jefes de Estado que visiten Madrid en visita oficial, no se dice a quién no se le entregará".

VENEZUELA Y LA LLAVE DE ORO DE MADRID

María Corina Machado no inaugura el casillero para Venezuela en lo que a Llaves de Oro de Madrid se refiere. En enero de 2025 se planteaba en el Pleno de Cibeles que Edmundo González, autoproclamado presidente electo del país, recibiera la Llave de Oro de Madrid. PP y Vox respaldaban el reconocimiento a partir de una moción de los de Javier Ortega Smith.

Martínez-Almeida rechazaba cualquier imposibilidad jurídica presentada por la izquierda alrededor de la Llave de Oro para González porque la ciudad ya "cuenta con un precedente, el del presidente de Venezuela Juan Guaidó, a quien se le entregó" este reconocimiento.

Fue en enero de 2020. El alcalde calificaba entonces de "gesto de dignidad" la entrega de las Llaves de Oro de la capital a Guaidó, un "luchador de las libertades y la democracia".

PUTIN, LA GUERRA DE UCRANIA Y LA DEVOLUCIÓN DE LAS LLAVES DE ORO

El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió la Llave de Oro de Madrid en 2006, un reconocimiento que le fue retirado por el Ayuntamiento en 2022 por iniciar la guerra en Ucrania.

El entonces alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón le entregaba la Llave agradeciéndole el apoyo del pueblo ruso a las víctimas de los atentados sufridos por la capital el 11 de marzo de 2004. "Las puertas de mi país están completamente abiertas para los ciudadanos españoles", respondía entonces Putin.

Vox se quedó solo en su rechazo a la retirada de la Llave de Oro a Putin. Fue en el Pleno de marzo de 2022, ya con el Gobierno de coalición Almeida-Villacís. La iniciativa partió de Más Madrid e incluía hasta quince medidas de apoyo al pueblo ucraniano. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, reclamaba "más patriotismo europeo" y cargaba contra el "régimen autocrático de Putin, criminal y corrupto, que no soporta el pluralismo, que ataca la modernidad, la libertad y la igualdad".

Javier Ortega Smith justificaba su falta de apoyo a la retirada del reconocimiento porque tenía dudas sobre si la Llave se concedió a Putin o al pueblo de Rusia, "que no tiene la culpa de soportar al tirano ruso". Para la vicealcaldesa Begoña Villacís esto no era más que "la derechita valiente que se vuelve cobarde cuando se denuncia a Putin".

El presidente colombiano Gustavo Petro también estuvo en la cuerda floja. Meses después de acordarse la retirada de la Llave a Putin, en junio de 2025 Vox llevó al Pleno que la misma suerte corriese Petro, aunque se quedaron solos.

La izquierda recordó a Ortega Smith que su grupo fue el único que no apoyó el castigo a Putin. La proposición contra Petro no prosperó por el rechazo de Más Madrid y PSOE y la abstención del PP. Desde Vox criticaban unas declaraciones del mandatario en las que se refería al "yugo español en la colonización de América".