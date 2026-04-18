Koke: "Así es la vida, así es el fútbol"

El capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, lamentó la derrota en la final de la Copa del Rey Mapfre ante la Real Sociedad, después de sobreponerse a ir "a remolque todo el partido", hasta ceder en la tanda de penaltis en La Cartuja.

"Hemos ido a remolque todo el partido. Hemos empezado perdiendo en segundos. Ha venido el penalti justo antes del descanso y el equipo lo ha seguido intentando hasta el golazo de Julián", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El centrocampista se acordó de las ocasiones que tuvieron para culminar la remontada antes de la prórroga. "Hemos tenido un par de ocasiones antes de los 90 minutos, que hubiese cambiado todo. Fútbol. Dar la enhorabuena a la Real". afirmó.

"Así es la vida, así es el fútbol. Hay que seguir", añadió un Koke que, como el Atlético, tiene aún la opción de salvar con creces la temporada con su presencia en semifinales de la Champions.