Guterres pide que se respete el alto el fuego en Líbano tras muerte de soldado de la ONU

Miami (EE.UU.), 18 abr (EFE).- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió que se respete el alto el fuego en el Líbano después de que un ataque en ese país se cobrara este sábado la vida de un soldado francés de la fuerza de la ONU en el Líbano (FINUL), y otros tres resultaran heridos.

"Este es el tercer incidente en las últimas semanas que ha resultado en la muerte de cascos azules que sirven en Líbano. Estos ataques deben cesar. Todos los actores deben respetar el cese de hostilidades y el alto el fuego", expresó Guterres en la red social X.

El secretario general condenó "enérgicamente el ataque" y expresó sus condolencias "a la familia, amigos y compañeros del casco azul fallecido", mientras que deseó una recuperación rápida a los heridos.

Según el Gobierno francés, el soldado sufrió una emboscada cuando participaba en una misión de la FINUL que despejaba artefactos explosivos en una carretera y fue disparado a corta distancia por un grupo armado.

El ataque fue provocado por "actores no estatales (presuntamente Hizbulá)", de acuerdo con la investigación preliminar de la misión de la ONU en el Líbano.

Además, la FINUL instó en un comunicado al Gobierno del Líbano a identificar y exigir responsabilidades a los autores, y recordó que el personal de seguridad de la ONU se encuentra protegido en virtud del derecho internacional.

El soldado fallecido fue el sargento Florian Montorio, del 17 regimiento de paracaidistas de Montauban, enrolado en el Ejército desde hace 18 años.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también atribuyó el ataque a Hizbulá y precisó que los tres heridos -dos de ellos graves- fueron evacuados.

Según medios franceses, los dos heridos graves fueron trasladados a un hospital de Beirut, mientras que el tercero fue atendido en un centro sanitario del sur del Líbano.

Se trata del segundo soldado francés que fallece en la región desde el inicio de los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, que ha elevado la tensión en Oriente Medio.

Hace un mes, el suboficial Arnaud Frion, de 42 años, falleció en la región de Erbil, en el Kurdistán iraquí, en un ataque de un dron que Macron atribuyó a una milicia proiraní. EFE