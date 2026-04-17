Tesla busca ingenieros en Taiwán para nuevo complejo de chips de inteligencia artificial

Taipéi, 17 abr (EFE).- La compañía estadounidense Tesla, del magnate Elon Musk, está buscando ingenieros en Taiwán para su nuevo complejo de chips de inteligencia artificial (IA) Terafab, un proyecto que podría disputar el liderazgo de TSMC en la producción de semiconductores avanzados.

La firma norteamericana ha publicado nueve ofertas de empleo en su página web, en las que exige al menos cinco años de experiencia en la fabricación de chips avanzados, segmento en el que Taiwán lidera a nivel global.

Los anuncios describen Terafab como una instalación de semiconductores integrada verticalmente a una "escala sin precedentes", en la que convivirán bajo un mismo techo la producción de lógica y memoria, así como los procesos de empaquetado, pruebas y fabricación de máscaras de litografía.

La mayoría de estos puestos exige experiencia en la manufactura de chips en nodos avanzados por debajo de los 7 nanómetros, precisamente el ámbito en el que destaca Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el mayor fabricante de semiconductores por contrato del mundo.

Musk anunció el mes pasado su proyecto Terafab, una iniciativa conjunta entre Tesla, xAI y SpaceX -a la que posteriormente se sumó Intel- que aspira a producir más de un teravatio anual de capacidad de computación para inteligencia artificial, robótica y exploración espacial.

Según fuentes citadas por Bloomberg, Musk ha realizado ofertas a ingenieros de empresas como TSMC, Samsung y Applied Materials para este proyecto, y sus colaboradores ya se han puesto en contacto con proveedores de la industria para solicitar presupuestos y plazos de entrega para diversos equipos de fabricación.

La irrupción del magnate en este campo, que muchos expertos consideran arriesgada, podría abrir un nuevo frente competitivo para TSMC, compañía que cuenta con un 70,4 % de la cuota global del mercado de fabricación de semiconductores, por encima de Samsung (7,1 %) y SMIC (5,2 %), según estimaciones de la consultora TrendForce.

Preguntado sobre los planes de Musk en una conferencia telefónica con analistas, el presidente y consejero delegado de TSMC, C.C. Wei, afirmó este jueves que no existen "atajos" en el negocio de la fundición de chips, ya que se necesitan entre dos y tres años para construir una nueva fábrica. EFE