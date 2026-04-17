El exdirector de Inteligencia de Brasil Ramagem celebra el fin de su detención "por un asunto migratorio"

El exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), Alexandre Ramagem, se ha pronunciado este jueves acerca de su detención en Florida, Estados Unidos, la cual, ha mantenido, se ha producido "por un asunto migratorio", y no por petición de las autoridades brasileñas, en relación con su condena a 16 años de prisión por su rol en la trama golpista de 2022 liderada por el expresidente Jair Bolsonaro.

"Me detuvieron por un asunto migratorio", ha asegurado en un vídeo difundido en sus propias redes sociales en el que ha defendido que el arresto no debía haber tenido lugar y que "mucho menos" tenía que haber sido encarcelado.

De hecho, ha afirmado que "con la información proporcionada", las autoridades "vieron claramente que no debía sufrir aquel procedimiento (de detención), mucho menos estar preso". "Ni siquiera tuve que pagar fianza, algo común en estos casos de inmigración", ha agregado.

El exjefe de la Inteligencia brasileña ha afirmado que entró a Estados Unidos "en septiembre del año pasado de forma totalmente legal: pasaporte y visa válidos, y sin antecedentes penales", además de con "una solicitud de asilo", tras huir de Brasil mientras concurría al juicio en el que fue eventualmente condenado a 16 años de prisión por cargos de organización criminal, abolición violenta del Estado de derecho democrático y golpe de Estado, en relación con su uso de la Abin en el marco de la tentativa golpista.

"En otras palabras, no solo me encuentro en una situación completamente normal, sino que no me escondo aquí en Estados Unidos", ha remarcado, afirmando que la administración pública conoce su domicilio y que sus hijas "están matriculadas y asisten regularmente a la escuela pública en Florida".

Al hilo, ha tachado a la "otrora creíble Policía Federal (PF)" de ser un cuerpo "de matones", al tiempo que ha criticado al director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, por haber apuntado a una "cooperación policial internacional" en su arresto cuando se trataba de "una situación de total normalidad". "Una vergüenza", ha afeado antes de reclamar que sea "destituido de su cargo de inmediato".

Ramagem se ha pronunciado así un día después de que las autoridades de Orange County, en el estado de Florida, lo liberaran tras dos jornadas de arresto, una detención que la PF vinculó a sus solicitudes y que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, previó que terminaría con el regreso del exdirector de la Abin para cumplir su pena de prisión.