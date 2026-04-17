La china Manycore debuta en Hong Kong con alza del 172 % tras subirse a la ola de la IA

Shanghái (China), 17 abr (EFE).- La compañía china de software para diseño de interiores Manycore Tech debutó hoy en la Bolsa de Hong Kong con alzas del 171,65 % a la apertura tras seducir a los inversores, sumidos en pleno furor por la inteligencia artificial (IA), con un plan basado en la 'inteligencia de los espacios'.

Las acciones de Manycore abrieron en 20,7 dólares de Hong Kong (2,64 dólares, 2,24 euros) por unidad, superando así en la mencionada tasa el precio inicial que había fijado para sus títulos, de 7,62 dólares de Hong Kong (0,97 dólares, 0,83 euros) cada uno. Pasadas las 11:00 hora local (03:00 GMT), moderaba su repunte hasta un 124,41 %.

La compañía logró recaudar unos 1.090 millones de dólares de Hong Kong (139 millones de dólares, 118 millones de euros) con esta operación, que atrajo un interés por parte de los inversores que multiplicó por 1.590 las acciones que se habían puesto a la venta.

Si bien Manycore, fundada en 2011, se consolidó gracias a su software de diseño de interiores Kujiale -conocido en el extranjero como Coohom-, la prolongada crisis inmobiliaria en China la impulsó a apostar en los últimos años por la rama de la IA que denomina "inteligencia de los espacios" al considerar que esta tecnología trascenderá el lenguaje y empezará a poblar entornos de la vida real.

A este respecto, la tecnológica ha lanzado una serie de modelos y herramientas centradas en 'renders' (modelado de imágenes por ordenador), reconstrucción y generación de entornos físicos, con aplicaciones en tareas como manufactura, adiestramiento de robots o creación de contenido para comercio electrónico o producciones cinematográficas.

"La 'inteligencia de los espacios' no es una industria, es una capacidad fundamental que se puede aplicar a diferentes supuestos", explicó el cofundador y presidente de Manycore, Huang Xiaohuang, en una entrevista con el diario hongkonés South China Morning Post.

En su opinión, esa rama es una de las tres áreas clave necesarias para alcanzar la inteligencia artificial general (AGI, superior a las capacidades humanas), al permitir a la IA comprender el mundo físico, junto a la 'inteligencia incorporada', que controla las acciones de las máquinas, y a los 'modelos del mundo', que habilitan a los sistemas a predecir cómo los objetos se comportan en entornos reales.

Huang, que participó en el desarrollo de la arquitectura CUDA de la tecnológica estadounidense Nvidia -hoy, la compañía más valiosa del mundo- y que combina en su empresa chips de esa firma con otros producidos en China, matizó, no obstante, que "llevará mucho tiempo" conseguir que la IA participe del mundo físico.

Por el momento, el software de diseño de interiores sigue siendo la principal línea de negocio de la compañía, aunque estas nuevas aplicaciones crecen a triple dígito. En 2025, Manycore obtuvo una facturación equivalente a unos 97 millones de dólares, y unas pérdidas de unos 63 millones.

La tecnológica empleará lo recaudado mediante la venta de participaciones a invertir en tecnologías clave e infraestructura, desarrollar productos o financiar su expansión internacional; por ahora, solo el 10 % de sus ingresos proviene del extranjero, pero estos crecen rápidamente, según indicó la firma.

Manycore se suma así a la ola del sector en China tras varias sonadas salidas a bolsa en los últimos meses, con empresas que llegaron a multiplicar su valor por ocho en su debut, no solo por el propio auge de la IA sino por la expectativa de que Pekín preste apoyo al sector tras declarar la autosuficiencia tecnológica como prioridad para su nuevo plan quinquenal (2026-2030). EFE