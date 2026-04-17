La ONU pide "aprovechar el impulso" de la visita del Papa a Camerún para una paz en las regiones anglófonas

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha hecho un llamamiento a "aprovechar el impulso" de la visita del Papa León XIV a Camerún para impulsar un acuerdo de paz en el conflicto que sacude desde hace años las regiones de mayoría anglófona del país africano.

"El secretario general sigue con interés la visita del Papa León XIV a Camerún, que es llevada a cabo bajo la bandera de la paz", ha dicho un portavoz de Guterres, después de que el Pontífice llegara el jueves al país africano tras una visita previa a Argelia.

Así, ha reseñado que Guterres "pide a todos los actores que aprovechen el impulso de la visita del Papa a Bamenda, en la región Noroeste, incluida la pausa en los combates". "La ONU está dispuesta a apoyar cualquier esfuerzo en esa dirección", ha zanjado.

El Papa realizó el jueves unas declaraciones desde la catedral de San José, en Bamenda, en las que apeló a la paz y advirtió de que los "señores de la guerra" que "fingen no saber que basta un instante para destruir, pero que a menudo no basta una vida para reconstruir", según el portal de noticias Vatican News.

"Disimulan no ver que se necesitan miles de millones de dólares para matar y devastar, y que no se encuentran los recursos necesarios para sanar, educar y levantar. Quienes saquean los recursos de la tierra que les pertenece, suelen invertir gran parte de las ganancias en armas, en un espiral de desestabilización y muerte sin fin. Esto es un mundo al revés, una distorsión de la creación de Dios que toda conciencia recta debe denunciar y repudiar", dijo.

Posteriormente, el Papa León XIV destacó durante la celebración de una misa en el aeropuerto de Bamenda que "este es el momento de cambiar, de transformar la historia del país". "Hoy, no mañana. Ha llegado el momento de reconstruir", apostilló el Pontífice.

Las regiones anglófonas de Camerún --Noroeste y Suroeste, otrora parte de las colonias británicas en África pero que decidieron unirse al Camerún francés-- se han visto sacudidas por el conflicto a raíz de la represión de los movimientos separatistas tras la autoproclamación de la independencia de Ambazonia el 1 de octubre de 2017.

Desde entonces, los grupos armados han proliferado y el apoyo a los separatistas, hasta entonces bastante marginal, se ha visto acrecentado. El Gobierno respondió mediante una dura represión, durante la que las organizaciones de Derechos Humanos han acusado a las fuerzas de seguridad de cometer atrocidades.