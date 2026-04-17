Ejército israelí mata a dos gazatíes en ataques separados en la Franja

Jerusalén, 17 abr (EFE).- El Ejército israelí mató este viernes al menos a dos palestinos e hirió a varios más tras dos ataques en distintos puntos de la Franja de Gaza, según informaron fuentes médicas del enclave.

Según fuentes del hospital gazatí de Al Ahli, un dron israelí impactó en la planta desalinizadora de Shujaiya (este de ciudad de Gaza), causando la muerte de un hombre, identificado como Eid Ali Abu Warda, e hiriendo a dos más.

En un incidente separado, fuerzas israelíes abrieron fuego contra un palestino en las inmediaciones de la rotonda de Al Alam, al oeste de la ciudad de Rafah (sur de Gaza), provocando, según personal de los servicios de emergencias, su muerte inmediata.

La víctima, identificada posteriormente como Masud Bakri Abu Amra, fue trasladada primero al hospital de campaña de la Cruz Roja y posteriormente al hospital gazatí de Al Nasser.

Asimismo, dos personas resultaron heridas tras el disparo de un dron cuadróptero israelí en la rotonda de Bani Suheila, al este de Jan Yunis (también sur), y fueron trasladadas al complejo médico Nasser, según fuentes sanitarias de este hospital.

Por el momento, el Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre estos incidentes.

Los ataques se produjeron después de que el jueves al menos cuatro palestinos murieran en acciones israelíes en distintos puntos de la Franja, entre ellos un niño de nueve años, según fuentes médicas locales.

Ya son más de 760 los palestinos muertos por fuego israelí desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre, según el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí.

La mayoría de muertes se han producido en oleadas de bombardeos del Ejército israelí contra la Franja, que se han producido ocasionalmente y con los que Israel ha alegado responder a violaciones de la tregua, o en tiroteos y ataques en torno a la línea amarilla.

En total, más de 72.345 personas han muerto por fuego israelí en Gaza desde que las las fuerzas de Israel lanzaran su ofensiva en octubre de 2023, en represalia por el ataque de las milicias locales contra el enclave en el que estas mataron a 1.200 personas y secuestraron a 251 en territorio israelí. EFE