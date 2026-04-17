Agencias

La caricia del papa a los niños enfermos del hospital de San Pablo de Duala (Camerún)

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Duala (Camerún), 17 abr (EFE).- El papa León XIV vistió este viernes el hospital San Pablo de Duala, la capital económica de Camerún, donde pudo pasar algunos momentos con los niños ingresados a quienes dedicó algunas palabras y caricias.

En su visita privada al hospital, durante su tercera jornada en Camerún, el papa ofreció consuelo a los niños, las mujeres y el personal que atiende a los pacientes en una situación particularmente difícil, según informó el Vaticano.

Acompañado por el director, recorrió varios departamento y después de un momento de reflexión en la capilla, el pontífice estadounidense a se detuvo en el patio para saludar brevemente al personal y a algunos pacientes "expresando su esperanza de que la visita fuera un signo de consuelo en sus vidas" e impartió su bendición a todos los presentes .

"Algunos pacientes hoy pudieron estrechar la mano del Papa, quien, con una ternura conmovedora, abrazó el sufrimiento tanto de niños como de adultos. Su bendición se extendió a todos, incluyendo a las familias presentes, antes de saludar a cada paciente individualmente", explicaron los medios vaticanos

Al finalizar la visita, partió hacia el aeropuerto para regresar a Yaundé, donde se reunió con estudiantes y académicos de la Universidad Católica de África Central. EFE

(foto)(vídeo)

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