UE dona 150.000 euros en apoyo a afectados por crisis hídrica en el noreste de Venezuela

Caracas, 17 abr (EFE).- La Unión Europea (UE) ha donado 150.000 euros (175.000 dólares) para ayudar a las personas más afectadas por una crisis hídrica declarada en el estado venezolano de Sucre, en el noreste del país, y que se extiende a algunos sectores de Nueva Esparta, informó este viernes la delegación en Caracas del bloque comunitario.

En una nota de prensa, señaló que, desde el pasado 22 de febrero, una falla en un sistema de abastecimiento de agua potable provocada por eventos sísmicos ha dejado sin el servicio a miles de familias en Sucre y en la región insular de Nueva Esparta.

La contribución de la UE "permitirá apoyar la respuesta de emergencia de la Cruz Roja Venezolana durante tres meses" y, entre las acciones previstas, se incluye la distribución de agua potable, así como la entrega de material para su almacenamiento y purificación, según la nota.

Se calcula que más de 18.000 personas se beneficiarán directamente de esta ayuda, indicó la Delegación de la UE en Venezuela.

Asimismo, explicó que esto forma parte de la contribución global de la UE al Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres (DREF, por sus siglas en inglés) de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC).

La Unión Europea, agregó, mantiene un acuerdo de financiación humanitaria por un importe de 12 millones de euros con la IFRC para apoyar el fondo de emergencia.

Miles de personas en Sucre y sectores de la Isla Margarita (Nueva Esparta) enfrentan desde hace casi dos meses una crisis hídrica sin precedentes que los ha forzado a depender del agua de mar, ríos o tomas improvisadas para subsistir a esta situación.

La Gobernación de Sucre, encabezada por la chavista Jhoanna Carrillo, declaró en marzo la "emergencia hídrica" por una "falla estructural" en el embalse Turimiquire tras un "evento telúrico", del que no se conoce una fecha precisa.

El jueves, la Delegación de la UE en Venezuela anunció la apertura de la convocatoria, con un presupuesto de 8,9 millones de euros, para proyectos que promuevan la economía circular y mejoren el acceso a servicios básicos esenciales. EFE