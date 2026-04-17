España y Brasil sellan una alianza para cooperar sobre minerales críticos y apoyar a las pymes

España y Brasil han firmado este viernes dos memorandos de entendimiento (MdE) que buscan reforzar la cooperación entre ambos países en lo referido al emprendimiento y la provisión de minerales críticos, esenciales estos últimos para la transición energética e industrial.

El Gobierno ha explicado que de la primera cumbre bilateral entre España y Brasil nace una "alianza estratégica" que abarca toda la cadena de valor, desde la prospección y la minería de estos minerales hasta su refinado, reciclaje y transformación. Se apoyará el desarrollo de tecnologías que lo hagan más eficiente y sostenible.

Además, se fomentará el intercambio técnico y regulatorio, el diálogo entre administraciones, empresas y centros de investigación, y la puesta en marcha de iniciativas comunes de investigación e innovación (I+D).

También abrirá la puerta a nuevas oportunidades de inversión y a la movilización de instrumentos financieros españoles y europeos, incluida la Estrategia 'Global Gateway', programa de la Unión Europea para iniciativas sostenibles por todo el mundo vinculadas con digitalización, energía limpia, transporte, salud, educación y ciencia.

"Este acuerdo es especialmente relevante en el contexto geopolítico actual, en el que asegurar autonomía estratégica, reducir dependencias y estrechar relaciones con países aliados resulta determinante", ha afirmado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en un comunicado.

ALIANZA POR LAS PYMES

Por otra parte, se ha negociado en un segundo memorando un marco de colaboración para fortalecer el protagonismo de las pymes en la economía y reconocer su "papel clave" en la creación de empleo, la innovación y el bienestar social.

El documento impulsará el "diálogo permanente" entre Madrid y Brasilia para compartir información y buenas prácticas en ámbitos como la artesanía, financiación, I+D, digitalización, sostenibilidad e internacionalización.

Así, se fomentará la participación de las pymes en ferias, misiones técnicas y actividades de promoción comercial, además de la constitución de alianzas y proyectos conjuntos entre empresas españolas y brasileñas. Se reforzarán los ecosistemas innovadores, las redes de mentores y las medidas de apoyo a compañías emergentes.

Para ello, se recurrirá a los instrumentos de financiación oficiales de ambos países, entre ellos el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) de la Secretaría de Estado de Comercio, con vistas a respaldar programas en sectores de interés común como energía, agua, seguridad alimentaria, infraestructuras, digitalización y TIC.