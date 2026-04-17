La Coalición Nacional de Medios Hispanos anuncia los galardonados a sus Premios Impacto

Los Ángeles (EE.UU.), 17 abr (EFE).- La Coalición Nacional de Medios Hispanos (NHMC, en inglés) anunció este viernes la lista de galardonados de los Premios Impacto, que se entregarán el próximo 24 de abril en Beverly Hills (California) como parte de su gala anual.

El actor y titiritero James Ortiz será distinguido con el Premio Impacto a la Excelencia Artística por su interpretación vocal y su trabajo con marionetas, dando vida a ‘Rocky’ en la película ‘Project Hail Mary’.

“Como artista latino queer que desafía los límites de un campo especializado, su obra es un testimonio del poder de la representación y una fuente de inspiración para los creadores emergentes”, declaró la coalición en un comunicado sobe el artista de raíces puertorriqueñas.

La lista de galardonados también incluye a la actriz Belissa Escobedo, de la serie de NBC ‘Happy’s Place’, que recibirá el Premio al Impacto: Actuación destacada en una serie.

La directora y guionista Beth de Araújo será homenajeada con el Premio al Impacto: Visionario por su película ‘Josephine’; y las guionistas Danya Jimenez y Hannah McMechan aceptarán el Premio al Impacto: Narrativa por la producción de Netflix ‘KPop Demon Hunters’.

La comedia ‘The Studio’ de Apple TV recibirá el Premio al Impacto: Más allá del lente.

El hotel The Beverly Hilton acogerá la gala, que será presentada por los comediantes Chris Estrada y Frankie Quiñones. EFE

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