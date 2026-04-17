Panamá regulariza los servicios de transporte bajo demanda tipo Uber como "taxis de lujo"

Ciudad de Panamá, 17 abr (EFE).- El Gobierno de Panamá regularizó los servicios de transporte terrestre bajo demanda en plataformas digitales, como Uber o Indrive, como "taxis de lujo" para limitarlas como intermediarias al supervisar tarifas, prohibir la adquisición de flotas de vehículos para operarlos y establecer una licencia especial para conductores, que deberán ser panameños.

La nueva reglamentación, a través de un decreto ejecutivo emitido la noche del jueves, establece que el transporte está bajo "registro, control, supervisión y fiscalización" de la Autoridad de Tránsito Terrestre (ATTT) de Panamá.

Así, se regulará "la tarifa del servicio de transporte terrestre público selectivo de lujo solicitado por intermediación tecnológica (...) atendiendo a sus condiciones, especificaciones adicionales de comodidad y demás estructuras de costos", describe uno de los artículos.

Las tarifas por el transporte bajo demanda en plataformas digitales de Panamá son bajas, atendiendo a la oferta, demanda, horas de mayor tránsito y el tipo de vehículo, rozando los dos o tres dólares el kilómetro.

De igual manera, limitan la prestación del servicio "únicamente a través de intermediación tecnológica" y prohíben el adquirir o administrar directamente, o por interpuesta persona, vehículos para la prestación del servicio de transporte a las empresas de plataformas.

Además, decretan una batería de condiciones como un certificado de operación destinado para el "taxi de lujo", la facilidad del pago electrónico o efectivo, la obligatoriedad de que el transporte esté en "buenas condiciones" al contar con aire acondicionado y una calcomanía visible con el logo de la plataforma.

El conductor debe cumplir con requisitos como ser panameño, un permiso de conducir ya existente exclusivo para taxis o plataformas digitales, contar con el aval de la "organización del transporte terrestre autorizada donde está inscrito el vehículo", estar libre de multas y no haber sido "sancionado penalmente" en los últimos 10 años.

Y, para evitar la piratería, aquel "conductor cuyo vehículo sea detectado prestando el servicio en violación a lo preceptuado" en ese decreto "será sancionado por infracción al Reglamento de Tránsito por prestación de servicio de transporte público en vehículo no autorizado".

En Panamá, hay dos plataformas digitales de trasporte, Uber e Indrive, que operan principalmente en la capital panameña con la posibilidad de recoger pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país, en una área de los estacionamientos.

En noviembre de 2020, durante la pandemia de la Covid-19, la empresa de transporte por aplicación española Cabify cesó sus servicios en Santo Domingo y Ciudad de Panamá tras un "constante proceso de análisis" de los mercados en los que tiene actividad. EFE