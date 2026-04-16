Temas del Día de EFE Internacional del Jueves, 16 de abril de 2026 (18:00 GMT)

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington/Islamabad - Pakistán redobla sus esfuerzos diplomáticos para intentar volver a sentar en la mesa de negociaciones a Irán y Washington, antes del fin del ultimátum impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que Israel y el Líbano han acordado a partir de hoy un alto el fuego de diez días para lograr la paz, después de sostener "excelentes" llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.

- Irán ha realizado una ronda de consultas con China, Pakistán y Japón ante posibles nuevas negociaciones con Estados Unidos.

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-Rusia y China defendieron este jueves su veto a la resolución sobre el estrecho de Ormuz en el Consejo de Seguridad de la ONU por considerarla sesgada, y pidieron iniciativas "objetivas" y mantener el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán mientras se negocia un pacto para poner fin al conflicto.

- El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, tratarán este viernes en París de impulsar una "tercera vía" para reducir la tensión en Oriente Medio y restablecer el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, en una videoconferencia con otros líderes mundiales.

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- El mes de abril pone a prueba la seguridad energética de Asia, muy vulnerable ante la crisis de suministro provocada por el bloqueo del estrecho de Ormuz: mientras países como China cuentan aún con reservas para meses, el Sudeste Asiático agota estas semanas sus provisiones.

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- Oriente Medio es de lejos la zona del mundo más golpeada económicamente por la guerra contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, pero el impacto del conflicto resulta también muy asimétrico dentro de la propia región, según subrayó este jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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PERÚ ELECCIONES

Lima - El escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú entra en su recta final con el izquierdista Roberto Sánchez y el ultraderechista Rafael López Aliaga disputándose voto a voto el pase a la segunda vuelta contra la derechista Keiko Fujimori, una definición que se encamina a resolverse en los jurados electorales, que deben revisar más de 4.000 actas impugnadas, en medio de las denuncias de fraude y llamado a la insurgencia de López Aliaga.

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- López Aliaga, que ha denunciado sin pruebas un supuesto fraude en las elecciones generales, ofreció recompensar con hasta 20.000 soles (unos 5.700 dólares) a los funcionarios electorales que le entreguen evidencias para sustentar sus acusaciones.

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MARADONA JUICIO

Buenos Aires - El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, en el que se juzga a siete trabajadores de la salud, continúa hoy con la declaración de una de las hijas del astro, tras una primera audiencia este martes cargada de tensión.

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ESPAÑA INMIGRACIÓN

Madrid - Los inmigrantes en situación irregular en España pueden solicitar desde este jueves de forma telemática la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, que se calcula que puede beneficiar a medio millón de personas y ya está provocando largas filas en consulados de todo el país.

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CUBA EEUU

La Habana - Raúl Guillermo Rodríguez Castro, guardaespaldas y nieto favorito del expresidente Raúl Castro, ha pasado en cuestión de semanas de evitar la esfera pública a situarse en el centro del tablero político de Cuba al convertirse supuestamente en nexo de los contactos con EEUU.

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- Acto conmemorativo de la proclamación del carácter socialista de la revolución cubana, en el que se espera que participen altos cargos del Gobierno cubano. El evento se produce en medio de las tensiones entre La Habana y Washington por las presiones de EE.UU. para que la isla emprenda reformas económicas y políticas.

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PAPA CAMERÚN

Bamenda (Camerún) - El papa se desplaza a Bamenda, en la región anglófona de Camerún, centro del conflicto interno, donde participa en un encuentro por la paz con la comunidad local en la catedral de San José. Por Cristina Cabrejas (enviada especial) -

- Desde Bamenda León XIV cargó contra quienes usan las religiones y a Dios para sus intereses militares, económicos y políticos y afirmó que "el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos", en un encuentro por la paz en Bamenda (noroeste de Camerún), una región en guerra civil desde hace una década.

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EEUU VENEZUELA

Caracas - Sindicalistas celebran una marcha hasta la embajada de Estados Unidos para exigir transparencia sobre la comercialización por parte del Gobierno del oro y petróleo mientras continúa la crisis económica del país y las protestas para una subida de los salarios.

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COLOMBIA ELECCIONES

Bogotá.- El economista independiente Juan Daniel Oviedo está revolucionando la manera de hacer política en Colombia con una combinación de calle y redes sociales que lo han convertido en un fenómeno electoral como compañero de fórmula de la candidata presidencial de derecha Paloma Valencia.

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MISIÓN ARTEMIS

Miami (EE.UU.) - Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen ofrecerán una rueda de prensa para hablar de Artemis II, la misión de diez días que terminó el viernes pasado tras orbitar la Luna.

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ELENA PONIATOWSKA

Ciudad de México - El Museo del Estanquillo presenta la exposición ‘Elena Poniatowska Amor. Archivo Personal’ conformada por más de 400 piezas, entre fotografías, libros, pinturas y otros objetos provenientes de su archivo personal y la cual busca mostrar una parte del inmenso legado de la escritora.

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R.UNIDO SOMBREROS

Londres - La sombrerería más antigua del mundo, la londinense Lock&Co, cumple 350 años de historia. Entre sus ilustres clientes se encuentran Lord Nelson, Winston Churchill y el mismo rey Carlos III, pasando por Charles Chaplin, Penélope Cruz o David Beckham. Por Judith Mora.

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R.UNIDO SHAKESPEARE

Londres - El hallazgo de un plano desconocido ha permitido a la académica británica Lucy Munro ubicar con precisión la única vivienda londinense de William Shakespeare, adquirida en 1613 en el barrio de Blackfriars, un descubrimiento que arroja nueva luz sobre la última etapa de su vida y carrera, según explicó en una entrevista con EFE.

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Redacción EFE Internacional

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