Viernes 17 de abril de 2026 (19.30 GMT)

Madrid, 16 abr (EFE).-

Beirut.- Entrevista con el director general de Antigüedades del Líbano, Sarkis Khoury, sobre los daños infligidos por los ataques israelíes en dos sitios patrimoniales del país, incluida la destacada necrópolis romana de Tiro.

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Internacional.- Proteger y garantizar la salud mental de los corresponsales de guerra es una asignatura pendiente ante la que expertos y periodistas proponen medidas como formarlos antes, durante y después de la cobertura, contar con protocolos de acogidas o romper el tabú que supone hablar de este tema en las redacciones.

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Bamenda (Camerún).- El papa celebra una misa en el Japoma Stadium de Duala y visitará el Hospital Saint Paul y por la tarde regresará a la capital para un encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica. Por Cristina Cabrejas (enviada especial)

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Madrid.- La líder opositora venezolana María Corina Machado, premio nobel de la paz 2025, inicia una visita a España, donde tiene previsto reunirse con los líderes conservadores Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, con el ultraderechista Santiago Abascal y con la comunidad venezolana residente en el país.

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La Habana.- La sombra de una intervención militar estadounidense contra Cuba se cierne este viernes sobre el 65 aniversario del fallido intento de invasión de Bahía de Cochinos, pero en un escenario político, geopolítico, económico y militar diametralmente opuesto.

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Washington.- Concluyen las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial con la publicación de los reportes regionales de Europa y las Américas y el mensaje insistente de que la guerra contra Irán ya está infligiendo un daño económico global, el cual puede agravarse a medida que se prolongue el conflicto.

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Barcelona (España).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, abordará la actualidad política y económica de su país y de América Latina en la segunda entrega de "Los Desayunos", una apuesta informativa conjunta de la Agencia EFE y RTVE.

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Barcelona.- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, presiden la primera cumbre entre ambos países, en la que ratificarán su apuesta por políticas progresistas como la respuesta más eficaz frente al populismo, idea sobre la que también gira un foro paralelo de partidos.

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Barcelona.- Barcelona acoge desde este viernes la cumbre internacional "Global Progressive Mobilisation" promovida por la Internacional Socialista, el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista y en la que participarán los presidentes de Brasil, Colombia y México.

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Ciudad de Guatemala.- Una comisión elegirá en Guatemala a los seis candidatos para fiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía), listado del cual el presidente, Bernardo Arévalo de León, deberá elegir al reemplazo de Consuelo Porras Argueta, quien ha ocupado el cargo en los últimos ocho años pese a fuertes señalamientos de corrupción en su contra.

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Cumaná (Venezuela).- Miles de personas en el estado Sucre y sectores de la Isla Margarita, en el noreste de Venezuela, enfrentan desde hace casi dos meses una crisis hídrica sin precedentes que los ha forzado a depender del agua de mar, ríos o tomas improvisadas para subsistir a esta situación manejada con hermetismo por las autoridades.

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Bruselas.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ofrece declaraciones a los medios a su llegada a Bruselas.

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Bruselas.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita la delegación de la CEOE ante la UE, donde mantendrá un encuentro con representantes de las principales empresas y organizaciones empresariales españolas en Bruselas.

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Bruselas.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúne con el comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, en la sede de la Comisión Europea.

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Pekín.- El flujo de talento científico de China hacia Estados Unidos está comenzando a invertirse por el regreso continuado de investigadores, matemáticos y expertos en inteligencia artificial (IA) al país asiático, en línea con la apuesta de Pekín por impulsar su desarrollo tecnológico.

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Sídney (Australia).- La silueta de la Ópera de Sídney y el puente de la bahía, una de las postales más reconocibles de Australia y del mundo, fue hace miles de años un valle fluvial habitado por pueblos aborígenes, cuya memoria, hoy oculta bajo el agua y el asfalto, empieza a ser recuperada por iniciativas indígenas.

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Tokio.- Con sus cifras de reclutas en mínimos históricos, sus actividades ampliamente restringidas y la expansión de nuevos grupos criminales que se organizan en internet, la Yakuza japonesa parece tener sus días contados. Por Jorge Dastis.

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Tokio.- Organizaciones sociales, incluida la nobel de la Paz 2024 Nihon Hidankyo, convocan una manifestación frente a la Dieta para exigir al Gobierno de la conservadora Sanae Takaichi que promueva la abolición de las armas nucleares en la conferencia del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) que tendrá lugar a finales de mes en la sede de Naciones Unidas.

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Ciudad de Panamá.- El futuro de la seguridad alimentaria en Latinoamérica depende de una transición estructural que empodere a pequeños productores mejorando su rentabilidad económica, y esté dirigida hacia un sistema agrícola descarbonizado e inclusivo que cuente con el apoyo de Gobiernos y empresa privada, afirmó a EFE el jefe del centro de coordinación de los sistemas alimentarios de la ONU, el griego Stefanos Fotiou.

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Buenos Aires.- El cantautor uruguayo Jorge Drexler presenta en Buenos Aires ‘Taracá’, su último trabajo discográfico, con el que ha iniciado en Argentina una gira que lo llevará al resto de Latinoamérica y España.

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Guadalajara (México).- El Festival Internacional de Cine de Guadalajara, uno de los polos culturales de México y donde Chile es la invitada de honor, arranca este viernes con la entrega de premios especiales a los directores chilenos Maité Alberdi y Pablo Larraín; y al actor y productor venezolano Edgar Ramírez.

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Nueva York.- El MoMA PS1, espacio independiente del Museo de Arte Moderno (MoMA) en el barrio de Queens, abre este fin de semana la temporada de verano con 'Greater New York 2026', una muestra que celebra la diversidad de los residentes de la Gran Manzana y explora cómo se construyen las comunidades en una ciudad marcada por la fragilidad social y los cambios urbanos.

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Miami.- La actriz mexicana Verónica Falcón calificó en una entrevista con EFE como un "milagro" haber logrado consolidar una carrera en ascenso en Hollywood, tras decidir a los 50 años dejar atrás su éxito en México para apostar por una proyección internacional, en el marco de su participación en la nueva versión de "La Momia", que se estrena este viernes.

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Los Ángeles.- La banda madrileña Carolina Durante conversa con EFE sobre su paso por el festival Coachella, un escenario que no solo representa un hito para su carrera sino que espera sirva de trampolín para futura gira por EE.UU.

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lgs/EFETV

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