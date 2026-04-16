Mueren tres palestinos en nuevos ataques de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego

Al menos tres palestinos han muerto este jueves a causa de nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 a raíz del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Fuentes médicas palestinas citadas por la agencia de noticias WAFA han indicado que dos hermanos han muerto en un ataque de un dron en los alrededores de una escuela en Beit Lahia, mientras que un tercer palestino ha muerto en la ciudad de Gaza, ambas en el norte de la Franja.

Posteriormente, el Ejército israelí ha asegurado haber matado a otros dos "terroristas" que "cruzaron la 'línea amarilla' --a la que se replegaron sus tropas-- y se acercaron a las fuerzas de una forma que suponía una amenaza inminente".

"Inmediatamente después de la identificación, la Fuerza Aérea, bajo la dirección de las fuerzas, atacó y eliminó a los terroristas para eliminar la amenaza", ha zanjado en un breve comunicado, sin más detalles sobre el lugar donde habría tenido lugar el ataque.

Horas antes, las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), habían elevado a más de 765 los muertos desde el inicio del alto el fuego. Asimismo, cifraron en cerca de 72.350 los muertos a causa de la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.