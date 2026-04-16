BLUETTI impulsa el futuro con una serie de soluciones innovadoras de almacenamiento de energía en RE+ México 2026

PR Newswire

GUADALAJARA, México, 16 de abril de 2026

GUADALAJARA, México, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- BLUETTI, líder mundial en soluciones de energía limpia, presenta una serie de soluciones energéticas innovadoras en RE+ México 2026, entre las que se incluyen su sistema de almacenamiento de energía comercial e industrial (C&I) ES125 y las estaciones de energía portátiles de la serie Premium, que ofrecen soluciones de energía confiables y flexibles tanto para empresas como para consumidores.

ES125 para una gestión energética industrial fiable y eficiente

Los usuarios industriales y comerciales de México se enfrentan a un aumento de los costos de la electricidad y a una presión cada vez mayor derivada de los cargos por demanda pico. El ES125 está diseñado para hacer frente a estos desafíos mediante la reducción inteligente de picos de demanda, la gestión optimizada de la energía en las instalaciones y la integración de energía solar fotovoltaica, con el fin de maximizar la rentabilidad y la estabilidad operativa. BLUETTI ofrece soporte técnico, mantenimiento y servicios posventa integrales, lo que refuerza la fiabilidad de la solución a nivel global.

Cada unidad ES125 ofrece 125 kW de potencia nominal y 257 kWh de almacenamiento de energía en un armario compacto todo en uno, lo que la hace ideal para instalaciones industriales de pequeño y mediano tamaño, así como para aplicaciones comerciales. Puede integrarse con sistemas solares fotovoltaicos. También es compatible con generadores diésel de respaldo para mantener la continuidad energética, aumentar el autoconsumo y permitir la inyección de excedentes a la red, cuando lo permita la normativa local. Gracias a la gestión automatizada de la energía y al control de los generadores, el sistema reduce la intervención manual y mejora la eficiencia operativa. La gestión térmica avanzada y un diseño de seguridad multicapa garantizan además un rendimiento fiable en entornos operativos exigentes.

BLUETTI: energía portátil de alta calidad para diversos escenarios energéticos

Las estaciones de energía portátil de la serie Premium de BLUETTI proporcionan energía fiable para hogares, actividades al aire libre y situaciones de emergencia en México, donde la fiabilidad y los costos de la electricidad varían. El modelo Premium 30 V2 alimenta los dispositivos esenciales para viajes cortos o cortes de luz; el modelo Premium 100 V2 admite múltiples dispositivos para un uso prolongado al aire libre o reuniones familiares; y el modelo Premium 200 V2 ofrece una mayor autonomía y mayor capacidad de carga como una alternativa más eficiente y rentable frente a los generadores de combustión.

Capacidades globales de fabricación y soporte posventa

Con instalaciones de fabricación de 600.000 m² y capacidades propias de investigación y desarrollo, BLUETTI garantiza una calidad constante de sus productos y la fiabilidad de su ingeniería. La oferta incluye soporte técnico, mantenimiento y servicios posventa integrales, lo que permite a los clientes de 120 países utilizar los sistemas de almacenamiento de energía con total confianza.

Conoce a BLUETTI en RE+ México 2026

Stand: N10, pabellones D y CFecha: 14-16 de abril de 2026Ubicación: Av. Mariano Otero No. 1499, Verde Valle, 44550 Guadalajara, Jalisco, México

Acerca de BLUETTI

Fundada en 2013, BLUETTI es una empresa pionera en tecnología de energía limpia que ofrece una gama cada vez más amplia de sistemas de almacenamiento de energía para el sector comercial e industrial, baterías solares para el hogar, estaciones de energía portátiles y paneles solares. Gracias a la innovación continua, la fabricación propia y la asistencia localizada, BLUETTI se ha expandido a más de 120 países y regiones. Para más información, visite: https://bluetti-ess.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2955874/1.jpg

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FUENTE BLUETTI POWER INC