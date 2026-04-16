Puerto de Motril refuerza su posicionamiento internacional en la Seatrade Cruise de Miami

El Puerto de Motril (Granada) ha participado un año más en la Seatrade Cruise Global en Miami (Florida, EEUU), la principal feria internacional de la industria de cruceros, reforzando su proyección exterior y su posicionamiento como destino emergente y competitivo en el Mediterráneo occidental.

La presencia del recinto motrileño se ha desarrollado bajo el paraguas de Puertos del Estado, poniendo en valor la fortaleza del sistema portuario español y el papel de Motril como enclave especializado en un modelo de cruceros "sostenible y de calidad".

Esta acción promocional se produce en un momento histórico para el Puerto de Motril, que afronta la mejor temporada de cruceros de su trayectoria. Para 2026 están previstas 73 escalas, 126.746 pasajeros y más de 55.400 tripulantes, cifras récord que consolidan el crecimiento sostenido del enclave granadino en este segmento estratégico, beneficiando de forma directa e indirecta al tejido empresarial, comercial y turístico de la Costa Tropical y de la provincia de Granada.

Durante la feria de Miami, el Puerto de Motril ha destacado su conexión directa con la rica y variada oferta turística de la provincia de Granada, y ha subrayado la fortaleza del destino como conjunto. Más del 70 % de los cruceristas permanece en la ciudad de Motril, mientras que el resto se distribuye entre Granada capital y enclaves de gran valor cultural y paisajístico como la Alhambra, La Alpujarra, Salobreña, Almuñécar o municipios del entorno, favoreciendo un modelo de turismo equilibrado y sin masificación.

En este contexto, se ha puesto en valor la colaboración institucional con los ayuntamientos de Motril y Granada, la Diputación Provincial, la Mancomunidad de la Costa Tropical y la Junta de Andalucía.

La delegación de la Autoridad Portuaria de Motril ha mantenido diversos encuentros con navieras y operadores internacionales, con el objetivo de reforzar relaciones comerciales y explorar nuevas oportunidades de negocio. Este trabajo estratégico, habitual en el sector, se planifica con una antelación de hasta dos años, lo que permite consolidar la presencia del puerto en los itinerarios regulares y captar nuevas escalas.

Asimismo, el Puerto de Motril ha participado en las actividades organizadas por MedCruise y CLIA (Cruise Lines International Association), aprovechando el marco de la feria para reforzar su posicionamiento, compartir buenas prácticas y ampliar su red de contactos en el ámbito internacional del turismo de cruceros.