Maestre replica a Almeida que Machado "no es jefa de Estado" para la Llave y Maroto ve "confrontación permanente"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha replicado al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, que la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, "no es jefa de Estado de ningún país" para distinguirla con la Llave de Oro de la ciudad, mientras que Maroto ha censurado la "confrontación permanente" del primer edil "con todo".

Almeida ha espetado este jueves en la rueda posterior a la Junta de Gobierno que ni Maestre ni Maroto han confirmado su asistencia a la entrega este viernes de la Llave de Oro a Machado, según ha señalado, porque "no tienen la gallardía de sostenerle la mirada".

En declaraciones a Europa Press, Maestre ha señalado que el regidor "puede patalear todo lo que quiera", pero el reglamento "dice claramente" que es "una distinción reservada a jefes de Estado en visita oficial" y que María Corina Machado "no es jefa de Estado de ningún país".

"Si el PP quiere montar una fiesta privada, que la paguen ellos desde Génova. Es muy grave porque llueve sobre mojado, ya quisieron darle la medalla de la ciudad a Israel durante el genocidio, ahora le van a dar la de la Comunidad a los EE.UU. de Trump, es una indecencia y es indefendible", ha subrayado.

De su lado, Maroto ha censurado la "confrontación permanente" de Almeida "con todo". Sobre su asistencia al acto, fuentes de la formación han trasladado a Europa Press que la socialista estará en Barcelona, donde se reunirá con el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni. En su lugar, añaden, acudirá algún concejal socialista, "como siempre".