El M23 denuncia ataques tras un acuerdo para incluir al grupo en el mecanismo de supervisión del alto el fuego

La Alianza Río Congo, encabezada por el Movimiento 23 de Marzo (M23), ha denunciado este jueves ataques perpetrados por el Ejército de República Democrática del Congo (RDC) contra territorios de la provincia de Kivu Sur tras la firma en Suiza de un memorando para incorporar al grupo en el mecanismo de supervisión de alto el fuego.

"En la noche del miércoles 15 de abril de 2026, entre las 20.15 y las 23.45, las fuerzas asociadas al régimen bombardearon deliberadamente Kalingi, Rugezi y sus alrededores con la ayuda de drones de combate, sembrando la muerte y destruyendo viviendas civiles", ha señalado su portavoz, Lawrence Kanyuka, en un mensaje difundido en redes sociales.

Con estos ataques, Kinshasa ha demostrado "su cinismo y su flagrante desprecio por sus propios compromisos". "Este enésimo acto de agresión ilustra la falsedad de un régimen que se complace maliciosamente en firmar protocolos que no tiene la menor intención de respetar", ha argüido.

Kanyuka ha reafirmado el compromiso "inquebrantable" de la Alianza de "defender a la población civil y establecer un perímetro de seguridad eficaz para garantizar su protección contra los repetidos abusos del régimen de Kinshasa".

La denuncia se produce horas después de que las partes firmasen en Suiza un memorando de entendimiento para incorporar a la Alianza en el mecanismo para supervisar las violaciones del alto el fuego y la situación humanitaria y de seguridad sobre el terreno.

La estructura, que cuenta con la colaboración de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en República Democrática del Congo (MONUSCO), estará formada ahora por tres funcionarios del Gobierno de RDC y tres representantes de la alianza encabezada por el M23.

El mecanismo, impulsado por la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIGRL), tiene como objetivo vigilar la situación en ciudades estratégicas como Uvira, tomada por las fuerzas del M23 y del que posteriormente se retiraron ante la presión de Estados Unidos sobre Ruanda, que apoya al grupo rebelde.

En octubre de 2025 se firmó en Doha un acuerdo de supervisión del alto el fuego entre Kinshasa y el M23 para apuntalar una declaración previa firmada en julio entre las partes en Qatar --que sentó las bases del proceso de paz-- después de que el grupo rebelde se hiciera con el control de gran parte de las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur, incluidas sus respectivas capitales, Goma y Bukavu.

A principios de febrero de este año, las partes alcanzaron en Qatar otro acuerdo para establecer las normas de implementación del mecanismo de supervisión y desde entonces las negociaciones han continuado en Suiza debido al conflicto en Oriente Próximo.