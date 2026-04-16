Wall Street abre verde, casi en niveles preguerra, y S&P 500 y Nasdaq marcan nuevos récord

Nueva York, 16 abr (EFE).- Wall Street abrió en verde este jueves, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,27 %, hasta acercarse a los niveles previos a la guerra en Oriente Medio, que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq ya han superado tras marcar en la apertura el dato más alto de su historia.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 131 puntos, hasta los 48.595; el S&P subía un 0,15 %, hasta los 7.033 enteros; y el Nasdaq avanzaba un 0,01 %, hasta las 24.017 unidades. EFE