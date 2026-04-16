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La Organización Internacional para Migraciones pide cumplir el alto el fuego en Líbano

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Ginebra, 16 abr (EFE).- La Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (OIM) celebró este jueves el alto el fuego de diez días anunciado para Líbano y exhortó a todas las partes a cumplirlo, recordando el éxodo que han causado varias semanas de hostilidades.

"Más de un millón de personas han sufrido desplazamiento por este conflicto, con más de 141.000 alojadas actualmente en más de 700 centros colectivos en todo el país", señaló la agencia en un comunicado.

El coste humano "ha sido devastador", con más de 2.000 muertos, ataques a instalaciones y trabajadores de la salud, y destrucciones de carreteras, puentes, viviendas y otras infraestructuras críticas, agregó la OIM.

"Incluso con un alto el fuego, la crisis está lejos de haber terminado", señaló el comunicado, en el que subrayó que las labores de reconstrucción requerirán financiación sostenida desde la comunidad internacional.

"Un alto el fuego es el primer paso, pero mantenerlo es esencial para salvar vidas", concluyó la OIM. EFE

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