La cuestión de la poligamia se cuela en el viaje del papa a Camerún

Bamenda (Camerún), 16 abr (EFE).- El espinoso tema de la poligamia apareció este jueves durante el Encuentro sobre la Paz en Bamenda (noroeste de Camerún), cuando un jefe tribal interrogó al papa León XIV sobre esta cuestión que preocupa a la Iglesia, ya que muchos católicos siguen teniendo varias mujeres, práctica legal en el país.

"Existían algunas prácticas tradicionales que no eran compatibles con los valores cristianos, y algunas de ellas han ido desapareciendo poco a poco gracias a la educación y la civilización. Le damos las gracias porque durante el Sínodo de 2023 y 2024 en Roma, el papa pidió a los obispos africanos que llevaran a cabo un estudio en profundidad sobre la poligamia y examinaran cómo las personas que se encuentran en estas situaciones pueden integrarse en la vida de la Iglesia", dijo ante el papa el jefe tradicional Supremo de Mankon, Fon Fru Asaah Angwafor IV.

Y agregó: "Estamos a la espera de los resultados de dicho estudio, para que los jefes tradicionales y las personas que viven esa situación puedan rendir culto a Dios libremente en la iglesia sin ser juzgados ni rechazados en esa misma Iglesia".

Su comentario fue recibido con abucheos por los fieles reunidos en la catedral de San José de Bamenda, a donde acudió el papa en el segundo día de viaje en Camerún. León XIV no hizo comentarios sobre la cuestión.

Los obispos africanos llevan años estudiando el tema y recientemente se publicó un informe en el que se aclara que esta práctica no es exclusiva del continente africano, sino universal, y que, por lo tanto, supone un desafío para la pastoral de toda la Iglesia. Sin embargo, en África es muy visible y requiere una profunda reflexión, según señalan.

Este informe, elaborado por las conferencias episcopales africanas, parte del principio de la igualdad entre hombres y mujeres y "la poligamia se considera, por lo tanto, una forma de esclavitud de la mujer y, en consecuencia, profundamente inmoral".

Para los obispos africanos "no debe haber ambigüedad alguna: no puede haber ninguna desviación de la doctrina oficial de la Iglesia; la pastoral hacia los polígamos debe evitar cualquier cosa que pueda interpretarse como un reconocimiento de la poligamia por parte de la Iglesia".

La invitación, por lo tanto, "es a promover la dimensión monógama del matrimonio, abriéndolo a la enseñanza de las Escrituras sobre la unicidad e indisolubilidad del matrimonio".

Aunque explican que los polígamos que desean acceder a los sacramentos deben "elegir una sola esposa", garantizando así "justicia y apoyo" para las demás mujeres y sus hijos.

Otras establecen que es necesario acoger al individuo en la comunidad pero sin acceso a los sacramentos. EFE