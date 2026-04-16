El canciller chino dice a Araqchí que se abre una "ventana para la paz" en Oriente Medio

Pekín, 16 abr (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, mantuvo este miércoles una conversación telefónica con su par iraní, Abás Araqchí, en la que destacó que "la situación actual ha alcanzado una etapa crítica de transición de la guerra a la paz, y se abre una ventana para la paz".

Wang indicó que "China apoya el mantenimiento del impulso del alto el fuego y las negociaciones, lo cual redunda en el interés fundamental del pueblo iraní y es también la expectativa común de los países de la región y la comunidad internacional", según un comunicado publicado por la Cancillería china, en un momento en el que Teherán y Estados Unidos mantienen una tregua y planean una nueva ronda de diálogo.

El diplomático chino aseguró que, "como siempre, China apoya a Irán en la salvaguarda de su soberanía, seguridad y dignidad nacional".

Wang aseveró que "la soberanía, la seguridad y los legítimos derechos e intereses de Irán como Estado ribereño del estrecho de Ormuz deben ser respetados y protegidos", aunque instó a "garantizar la libertad de navegación y la seguridad" en dicha vía marítima.

"China está dispuesta a seguir promoviendo la distensión y la mejora de las relaciones entre los países de la región", agregó el ministro chino, quien señaló también que su país podría "desempeñar un papel constructivo para lograr, en última instancia, una paz y estabilidad duraderas en Oriente Medio".

Por su parte, Araqchí declaró que su país "está dispuesto a seguir buscando una solución racional y realista mediante negociaciones pacíficas", según el comunicado de la Cancillería china, que recogió también que el diplomático iraní "informó a Wang sobre los últimos avances en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos y los próximos pasos de Irán".

El estrecho de Ormuz, por el que transita aproximadamente el 45 % de las importaciones chinas de gas y petróleo, atraviesa un momento de fuerte tensión tras semanas de restricciones impuestas por Irán al tráfico marítimo en respuesta al conflicto con Estados Unidos e Israel, a las que se ha sumado ahora el anuncio de Washington de bloquear e interceptar determinados buques tras el fracaso de las negociaciones con Teherán en Pakistán.

China ha condenado reiteradamente los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero también ha subrayado la necesidad de "respetar la soberanía" de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos lazos políticos, comerciales y energéticos y que han sido objetivo de represalias iraníes. EFE