Agencias

EE.UU. ataca una nueva embarcación en el Pacífico y deja tres muertos

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Washington, 15 abr (EFE).- Estados Unidos destruyó este miércoles una nueva embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, en un ataque en el que murieron tres personas.

El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la nueva misión del plan Lanza del Sur y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un video.

Durante esta semana, el Ejército estadounidense comunicó cuatro ataques similares en aguas internacionales sumando 13 muertos.

El Comando Sur ha asesinado a más de 110 personas durante estos ataques, que iniciaron en el segundo semestre de 2025 y que fueron la antesala del operativo militar con el que capturaron a Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero, acusado de narcotráfico en una corte federal de Nueva York. EFE

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