2-1. América remonta ante el Alianza Atlético y asume el liderato provisional del Grupo A

Cali (Colombia), 15 abr (EFE).- El América de Cali remontó este miércoles ante el Alianza Atlético y lo venció 2-1 en la segunda jornada del grupo A de la Copa Sudamericana, un resultado que puso a los colombianos como líderes provisionales de la zona a la espera de lo que ocurra el jueves entre Tigre y Macará.

En el estadio Pascual Guerrero de Cali, los peruanos tomaron la ventaja con una anotación del uruguayo Ariel Muñoz y los locales remontaron con anotaciones del ecuatoriano Daniel Valencia y del creativo Yeison Guzmán, de penalti.

Los primeros minutos del juego estuvieron muy luchados. Los anfitriones se hicieron del balón, pero fueron poco profundos.

Los peruanos, por su parte, apelaron al juego directo y se acercaron en una jugada por la izquierda del centrocampista Jimmy Pérez, que mandó un centro rastrero que despejó, con esfuerzo, el central Andrés Mosquera.

Los visitantes abrieron el marcador en el minuto 31 al aprovechar un error en salida del América en el que le quedó el balón a Muñoz, que condujo hasta el borde del área donde sacó un zurdazo de media distancia con el que venció la resistencia del portero brasileño Jean Fernandes.

Los Diablos Rojos no encontraban su mejor fútbol, pero consiguieron la igualdad al 44 en un contragolpe en el que el atacante Tomás Ángel filtró un pase para el ecuatoriano Valencia, que venció en el mano a mano al portero Daniel Prieto.

En el segundo tiempo, los colombianos cambiaron la actitud y salieron a buscar con todo el segundo gol y lo consiguieron pronto, pues al minuto 52 Ángel envió otro pase largo, esta vez para Guzmán que fue derribado en el área por Prieto.

Al 55, el propio Guzmán tomó el balón y en un muy buen cobro lo mandó al fondo de la portería peruana para celebrar el 2-1.

Tras el gol, los locales dominaron el partido e incluso tuvieron varias oportunidades más para ampliar la ventaja, mientras que los visitantes no encontraron la claridad que tuvieron por momentos en el primer tiempo y se fueron con las manos vacías del estadio Pascual Guerrero.

En la próxima jornada, programada para el jueves 30 de abril, América visitará a Tigre con la mirada puesta en mantener el liderato y Alianza Atlético recibirá al Macará en un partido en el que buscará su primera victoria en el torneo continental.