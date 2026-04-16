Al menos tres muertos en un ataque ruso con misiles y drones contra Kiev y Dnipró

Kiev, 16 abr (EFE).- Dos personas murieron en Kiev y una tercera perdió la vida en la urbe de Dnipró de la zona centro-este de Ucrania en un ataque ruso con misiles y drones lanzado durante la noche contra varias regiones de Ucrania, según han informado la Fuerza Aérea ucraniana y las autoridades regionales.

Uno de los muertos en Kiev es un niño de doce años, ha explicado el alcalde de la capital, Vitali Klichkó, en su canal de Telegram. El ataque ha producido daños materiales en varios distritos de Kiev, según Klichkó.

La ciudad se vio sacudida por fuertes explosiones poco después de las 2:00 de la madrugada hora local (23:00 GMT del miércoles), según pudo constatar EFE.

Además de las dos muertes, dieciocho personas han resultado heridas en la capital ucraniana por el ataque ruso, informó el alcalde.

El saldo en Dinpró es mientras tanto de un muerto y diez heridos, según el gobernador de la región, Oleksandr Ganzha.

La Fuerza Aérea ucraniana informaba a primera hora de la mañana de varios grupos de drones rusos dirigiéndose a distintas regiones de Ucrania, después de que durante la madrugada diera cuenta de otras oleadas de drones y también del lanzamiento de varios misiles, algunos de ellos balísticos.

Rusia también había atacado territorio ucraniano de la retaguardia a última hora de la tarde del miércoles, cuando las autoridades de Odesa informaron de la muerte de una persona en este bombardeo. EFE