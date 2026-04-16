2-3. Botafogo presenta sus credenciales en Buenos Aires

Buenos Aires, 15 abr (EFE).- Botafogo dio este miércoles un sonoro golpe en la fase de grupos de la Copa Sudamericana al derrotar en el estadio Monumental Presidente Perón a Racing Club por 2-3 y con 4 puntos tomar la delantera en el Grupo E, aunque con la sombra del Caracas, que tiene la misma renta tras vencer a por 1-0 a Petrolero.

Arthur Cabral (m.23), Júnior Santos (m.41) y Danilo (m.93) sentenciaron la sonora victoria en Buenos Aires, que bajó el telón de la segunda jornada en el grupo.

El Fogao se impuso una Academia, que pronto se fue en ventaja con un gol a los 4 minutos de Santiago Sosa derivado de un error del portero Neto. Pero los locales perdieron pronto los papeles y apenas se ilusionaron en el 64 con el tanto de Adrián 'Maravilla' Martínez que estableció un empate fugaz.

El partido se jugó a puerta cerrada por la sanción que la Conmebol le impuso al mismo estadio, también conocido como Cilindro de Avellaneda, en las semifinales de la Copa Libertadores de 2025.

Botafogo y Caracas marchan en ese orden a la vanguardia con las mismas 4 unidades. Racing quedó estacionado con 3 y cierra Independiente Petrolero, que no ha sumado.

A pesar del tempranero gol de Rancing, Botafogo ajustó sus líneas y en el minuto 23 dejó todo igual a través de una definición de Arthur Cabral, quien quedó mano a mano y definió preciso ante la salida del portero Facundo Cambeses.

Y antes del descanso, en el minuto 41, Júnior Santos sacó provecho de una desatención defensiva de Racing.

En el comienzo del segundo tiempo se vieron los mejores minutos del local que en el minuto 64 llegó al empate luego de una asistencia de Ezequiel Cannavo a ‘Maravilla’ Martínez para establecer el 2-2.

Cuando parecía que el empate estaba sentenciado, en el minuto 93 Danilo apareció sólo en el área para sellar el triunfo del equipo albinegro carioca.

En la tercera fecha del Grupo E, Botafogo recibirá en Río de Janeiro al Independiente Petrolero boliviano y Racing visitará a Caracas en la capital venezolana.