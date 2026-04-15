La ASCAP premiará en mayo en Miami a los mejores compositores de música latina en EEUU

Miami (EE.UU.), 15 abr (EFE).- Los premios de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) tendrán lugar el próximo 5 de mayo en Miami (Florida) para rendir tributo a los compositores de las canciones más destacadas de la música latina de este año.

La celebración de ganadores de El Premio contará con la participación de "luminarias de la música, ganadores de premios, compositores, editoras y ejecutivos de la industria del entretenimiento", informó este miércoles la asociación en un comunicado.

La edición 34 de la gala condecorará a los ganadores de las categorías Compositor Latino del Año, Artista Latino del Año, Canción Latina del Año y Editor Latino del Año.

ASCAP es la única organización de derechos de autor y membresías en Estados Unidos que opera sin fines de lucro, y está compuesta por más de un millón de compositores, autores y editores musicales.

Además, representa a algunos de los creadores musicales más talentosos del mundo, como Beyoncé, Billie Eilish, Bad Bunny o Romeo Santos.

Algunos de los premiados en la última edición de los premios fueron el mexicanoestadounidense Xavi, el colombiano Feid, Dani Raw y Daddy Yankee.

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