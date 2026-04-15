Arteta: "La eliminatoria contra el Atlético de Madrid estará muy abierta"

Londres, 15 abr (EFE).- Mikel Arteta, técnico del Arsenal, afirmó que la eliminatoria ante el Atlético de Madrid de semifinales de Liga de Campeones estará "muy abierta" después de haber conseguido el pase a la penúltima ronda tras eliminar al Sporting de Portugal.

"Estamos muy ilusionados de volver a Madrid. La eliminatoria está muy abierta para los dos equipos. Tendremos que ganarla minuto a minuto y esperemos que caiga de nuestro lado. Lo que ha hecho Diego (Simeone) con el equipo es muy importante", expresó el entrenador español a pregunta de EFE tras el encuentro que terminó con 0-0, pero que la victoria en Portugal propició el pase de los ingleses.

"Del Atlético de Madrid-Barcelona cogí muchas cosas y también cogeremos del partido de fase de grupos. Compiten muy bien y nos tenemos que preparar bien", agregó el jugador.

'Gunners' y rojiblancos ya se vieron las caras está temporada en la jornada 3 de la fase de grupos donde los de Arteta se impusieron con autoridad con cuatro goles en la segunda parte, aunque con empate en el marcador Julian Álvarez estrelló el balón en el larguero.

Los del norte de Londres tendrán a su favor el 'factor cancha' ya que la vuelta se jugará en el Emirates Stadium el 5 de mayo, mientras que la ida en el estadio Metropolitano tendrá lugar el 29 de abril.