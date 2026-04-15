El Arsenal, rival de buen recuerdo para el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid se medirá al Arsenal FC en las semifinales de la Liga de Campeones 2025-26 tras sellar los madrileños su billete eliminando al FC Barcelona, por su triunfo (0-2) en la ida en el Spotify Camp Nou y con una dulce derrota (1-2) en la vuelta del Riyadh Air Metropolitano, y con el equipo londinense habiendo derrotado al Sporting de Portugal (0-1 y 0-0).

El duelo entre colchoneros y 'gunners' será inédito en eliminatorias de la Champions League, aunque existe un precedente en la máxima competición europea y es muy cercano porque se midieron durante la jornada 3 de la liguilla de la presente edición; en suelo inglés, los pupilos de Diego Pablo Simeone cayeron estrepitosamente por 4-0 y dejaron malísima imagen.

Sin embargo, el escenario es totalmente diferente en este desenlace de curso, al amparo de estar a un paso de alcanzar la gran final, pero antes las 'semis' apremian. Este cruce se decidirá con el creciente calore de la primavera. La ida se jugará el miércoles 29 de abril en el Metropolitano y la vuelta se jugará el martes 5 de mayo en el Emirates Stadium londinense.

En la capital inglesa querrá sellar el equipo colchonero su pase a la cita definitiva del 30 de mayo en Budapest (Hungría), lo que en caso de hacerlo significaría la cuarta final de Champions League de su historia. El buen recuerdo al que agarrarse es que ambos equipos se enfrentaron en esta misma ronda de la Europa League durante la temporada 2017-18.

Fue un ejercicio de resistencia del plantel rojiblanco, que aprovechó sus armas para salir vivo de Londres en la ida; sufrió una temprana roja del croata Sime Vrsaljko y el francés Alexandre Lacazette adelantó a los locales tras una primera mitad donde los pupilos del 'Cholo', también expulsado en los primeros compases, prácticamente no olieron la pelota.

Pero cuando moría el encuentro, Antoine Griezmann sacó petróleo de un gran pase en largo de Josema Giménez para perforar la portería de David Ospina con fortuna. Todo quedaba por decidir para la vuelta en Madrid, aunque el Atlético contaba con la ventaja de haber marcado fuera de casa y por aquel entonces los goles como visitante tenían valor doble.

El recién estrenado Metropolitano vivió su primera gran noche europea en lo que fue el pase del Atlético a la final de Lyon (Francia), cita en la que acabaría conquistando el título ante el Olympique de Marsella. El hispano-brasileño Diego Costa adelantó a los colchoneros al filo del descanso para después aguantar el resultado y certificar la clasificación.

A ello se aferra el equipo rojiblanco, que ahora se jugará sobrevivir lejos del calor de una afición que tanto le ha llevado en volandas este tiempo. Para colmo del calendario, antes de ese cruce el Atlético tendrá trabajo por delante en la Copa del Rey Mapfre, pues este sábado durante la final ante la Real Sociedad buscará el título copero 13 años después.