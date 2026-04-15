Kimmich: "No fue nuestro mejor partido"

Redacción deportes, 15 abr (EFE).- Joshua Kimmich, futbolista del Bayern Múnich, afirmó este miércoles, después de eliminar al Real Madrid de la Liga de Campeones, que su equipo no disputó su mejor partido y que ahora en semifinales se enfrentarán los dos mejores equipos (jugará ante el PSG).

"No creo que esta noche hayamos tenido una actuación brillante. No fue nuestro mejor partido. Pero, por supuesto, estamos encantados con la victoria. No podemos olvidar que también ganamos el partido de esta noche. Nos clasificamos para las semifinales con dos victorias. Y creo que los mejores equipos de Europa se enfrentarán ahora en la semifinal", señaló a DAZN.

Además, destacó que antes del pitido inicial él y sus compañeros sabían que ambos equipos "podían hacerse daño mutuamente" con la presión alta del Bayern y con las transiciones rápidas del Real Madrid.

"Empezamos mal y luego encajamos otro gol, uno de falta y otro al contraataque. La primera parte fue frenética. La segunda fue más tranquila; tuvimos más control y al final conseguimos la victoria", resaltó.

"Hubo mucha emoción. Claro que no empezamos el partido como queríamos. Pero al descanso, sentíamos que la ventaja estaba de nuestro lado a medida que avanzaba el partido. Mereció la pena esperar hasta el final", culminó.