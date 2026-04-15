El presidente de Taiwán rechaza la "unificación" como vía para alcanzar la "paz" con China

Taipéi, 15 abr (EFE).- El presidente de Taiwán, William Lai, reafirmó este miércoles su oposición a la "unificación" como vía para alcanzar la paz con China, días después del encuentro entre el mandatario chino y secretario general del Partido Comunista, Xi Jinping, y la líder de la oposición taiwanesa, Cheng Li-wun, en Pekín.

Lai, tachado de "independentista" y "alborotador" por las autoridades chinas, hizo estas afirmaciones durante una reunión del comité ejecutivo central del Partido Democrático Progresista (PDP), una formación de tendencia soberanista que lleva en el poder en Taiwán desde 2016 y que él mismo dirige.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, Lai señaló que el amor, la paz y la no violencia son los "principios fundacionales" del PDP, pero subrayó que no hay que albergar "ilusiones" sobre dicha paz.

"La paz no se logra mediante concesiones o renuncias en materia de soberanía, ni integrando a Taiwán en el marco de 'una sola China' o alineándose con un régimen autoritario. Presentar la 'unificación' como si fuera paz no solo contradice la voluntad popular, sino que también generaría consecuencias negativas para Taiwán", aseveró.

El presidente isleño insistió en que la República de China (nombre oficial de Taiwán) se fundamenta en la "libertad, la democracia y los derechos humanos", valores compartidos con otros países democráticos y base política para la "cooperación y la construcción conjunta de la paz".

"El vigoroso desarrollo de Taiwán en la última década demuestra que apartarse del marco de 'una sola China' y avanzar hacia el mundo es el camino correcto y el futuro que persigue el pueblo taiwanés", recalcó Lai.

Estas declaraciones tuvieron lugar cinco días después de la reunión entre Xi y Cheng, la primera entre máximos dirigentes del KMT y el PCCh en casi una década.

Durante el encuentro, ambos afirmaron que Taiwán forma parte de una "civilización" china más amplia, y se comprometieron a reforzar los intercambios y la cooperación sobre la base del llamado 'Consenso de 1992' -esto es, la existencia de 'una sola China'- y la oposición a la "independencia" de la isla.

Para el PDP de Lai, Taiwán ya es un país soberano e independiente bajo el nombre de la República de China, y solo sus 23 millones de habitantes tienen derecho a decidir su futuro político. EFE