La AIE prevé una caída del consumo de petróleo en 2026 ante la "destrucción de demanda" por la guerra en Irán

El consumo mundial de petróleo sufrirá en 2026 una contracción de aproximadamente 80.000 barriles diarios como consecuencia de la "destrucción de la demanda" provocada por el conflicto en Oriente Próximo, lo que representa una revisión a la baja de 730.000 barriles diarios por parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

"La guerra con Irán trastoca las perspectivas globales", subraya la agencia, que estima una contracción del consumo mundial de crudo de 800.000 barriles diarios (mb/d) durante el pasado mes de marzo y de 2,3 millones de barriles diarios en abril, lo que supondría una caída prevista de 1,5 mb/d en el segundo trimestre de 2026, la mayor desde la pandemia de Covid-19.

En este sentido, si bien los mayores recortes en el consumo de petróleo se han producido inicialmente en Oriente Próximo y Asia-Pacífico, la AIE avisa de que la "destrucción de la demanda" se extenderá a medida que persistan la escasez y los precios elevados.

En cuanto a la oferta mundial de petróleo, esta se desplomó en 10,1 (mb/d) en marzo, hasta un total de 97 mb/d, debido a los continuos ataques contra la infraestructura energética en Oriente Próximo y las restricciones al tránsito de buques cisterna por el estrecho de Ormuz, lo que provocó "la mayor interrupción de la historia".

En concreto, la producción de la OPEP+ cayó en 9,4 mb/d con respecto al mes anterior, hasta los 42,4 mb/d, mientras que la oferta de los países no pertenecientes al cartel disminuyó en 770.000 barriles diarios con respecto a febrero, hasta los 54,7 mb/d, ya que la menor producción de Catar compensó los aumentos en Brasil y Estados Unidos.

De su lado, el procesamiento mundial de crudo continúa enfrentándose a interrupciones en el suministro de materia prima y daños a la infraestructura, lo que está tensando los mercados mundiales de productos refinados. De este modo, se prevé que el procesamiento mundial de crudo disminuya en un promedio de 1 mb/d en 2026, hasta los 82,9 mb/d.

Asimismo, las reservas mundiales de petróleo disminuyeron en marzo en 85 millones de barriles, con una reducción significativa de 205 millones de barriles de las reservas fuera del golfo Pérsico, debido al cierre del estrecho de Ormuz.

La mayor caída se produjo en el petróleo almacenado en buques, tras la casi paralización de las rutas marítimas de los productores del Golfo que dependen del estrecho. Las reservas de crudo en los países importadores de Asia cayeron en 31 millones de barriles, y se prevén nuevas disminuciones en abril.

De este modo, en el mes de marzo los precios del petróleo registraron su mayor subida mensual. Los precios de referencia y los diferenciales del crudo al contado se dispararon, superando a los mercados de futuros, mientras las refinerías se esforzaban por reemplazar los cargamentos de Oriente Medio bloqueados.

En su análisis, la AIE señala que el anuncio la semana pasada de un alto el fuego de dos semanas en el conflicto "proporcionó un respiro" a los mercados petroleros mundiales justo cuando el impacto de las interrupciones en el suministro y el comercio se extendía a nivel global, aunque advierte de que no está claro todavía si el alto el fuego se convertirá en una paz duradera que restablezca el flujo marítimo regular a través de Ormuz.

"La reanudación del flujo a través del estrecho de Ormuz sigue siendo la variable más importante para aliviar la presión sobre el suministro energético, los precios y la economía global", subraya.