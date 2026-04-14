El Centro Carter pide transparencia y respeto mientras finaliza el conteo de votos en Perú

Lima, 14 abr (EFE).- El estadounidense Centro Carter pidió este martes que se mantenga la transparencia y se respete el proceso mientras finaliza el conteo de los resultados de las elecciones generales que se celebraron el domingo y lunes últimos en Perú.

La organización emitió una declaración preliminar en la que destacó las medidas adoptadas "para fortalecer la transparencia y la integridad electoral" en el período previo a las elecciones peruanas y señaló los desafíos que enfrentaron las autoridades electorales durante la organización "de un proceso complejo en un contexto de disminución de la confianza pública".

En ese sentido, pidió que se realice "una revisión transparente de las dificultades logísticas" que afectaron el domingo la apertura de varios locales de votación en Lima, pero también exhortó a las instituciones y los candidatos "a abordar estos problemas de manera responsable".

En su declaración, el centro destacó que las autoridades electorales hayan salvaguardado el derecho al voto, al extender el sufragio hasta el lunes en los 187 locales del sur de Lima en los que no se pudo cumplir con el proceso el domingo.

Alertó, sin embargo, que "algunas declaraciones públicas" de otras instituciones del Estado y de candidatos durante la jornada electoral, así como el inicio de investigaciones penales contra funcionarios electorales, "podrían debilitar aún más la confianza pública y la autonomía de la administración electoral".

La misión en Perú del Centro Carter tuvo un "tamaño limitado", por lo que no realizó una evaluación exhaustiva del proceso electoral, pero se concentró "en varios aspectos clave", como el marco legal, el trabajo de los organismos electorales, el registro de partidos políticos y candidaturas, el uso de tecnología electoral y los esfuerzos de educación electoral.

En ese sentido, remarcó que a pesar de la complejidad del proceso, el marco electoral de Perú "es, en gran medida, consistente con los estándares internacionales para elecciones democráticas".

También destacó que se presentaron "mejoras en la precisión y transparencia del padrón electoral, amplias campañas de información electoral y una adopción responsable de la tecnología electoral".

El Centro Carter señaló que su misión de expertos electorales en Perú estuvo integrada por siete miembros y anunció que la desplegará nuevamente antes de la segunda vuelta de la elección presidencial del 7 de junio.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados el domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 13 colegios de la capital, que dejó sin ejercer su derecho a 52.261 personas, algo que después el jurado electoral ordenó que se solucione con la ampliación de la votación hasta este lunes.

Con el cómputo oficial al 77,4 % de los votos, la candidata derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, ocupa el primer lugar, con 16,86 %; seguida por el ultraderechista Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con 12,66 %; el centrista Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con 11,74 % y el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 10,43 %. EFE