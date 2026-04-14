AV. El Atlético deja al Barcelona sin remontada y se mete en semifinales

El Atlético de Madrid ha accedido este martes para las semifinales de la Liga de Campeones 2025-26 pese a perder por 1-2 ante el FC Barcelona el encuentro de vuelta en su eliminatoria de cuartos de final, haciendo bueno los colchoneros su triunfo de 0-2 lograda una semana antes en el Spotify Camp Nou (0-2).

33 segundos tardó Lamine Yamal en asustar al Riyadh Air Metropolitano con un eslalon de los suyos y un zurdazo raso desde la frontal del área que obligó a Juan Musso a estirarse para enviarlo a córner. Hubo intento rápido de réplica, pero el Barça cerró bien atrás y desde pronto se hizo dueño de la posesión. Y fruto de ello, llegó el 0-1 en el minuto 4.

Falló Clément Lenglet acomodándose el balón en zona peligrosa y se lo regaló a Ferran Torres, que de inmediato filtró un pase para que Lamine definiese con un otro zurdazo raso de primeras, que se coló por entre las piernas de Musso para adelantar así a los visitantes. Todavía con el 'shock' en su adversario, el Barça merodeó el 0-2 cinco minutos después.

Esa vez era Dani Olmo quien se había colado a la espalda de la zaga rojiblanca, pero el pase recibido fue un pelín largo y Musso salió en cruz para tapar su disparo con el cuerpo y atrapar la pelota en segunda instancia. Los planes de Hansi Flick parecían cumplirse, con dominio de sus pupilos mientras el Atlético trataba de recomponerse al contragolpe.

Giuliano Simeone partiendo desde la banda derecha y Ademola Lookman desde la izquierda cortaban en diagonal sin que sus compañeros hallasen hueco para pasar en largo con peligro. De hecho, hasta el 22' no tuvo el conjunto local su primera gran oportunidad frente a la portería de Joan Garcia, tras una jugada canalizada por Antoine Griezmann de lado a lado.

El 'Principito' envió el esférico de derecha a izquierda y Lookman lo amortiguó, carecoléo delante de Jules Koundé y centró a ras de césped para que el propio Griezmann rematase muy forzado, sin puntería. Acto seguido llegó el 0-2, a raíz de una pérdida local en su campo y donde Olmo hilvanó el ataque para filtrar un pase de oro hacia Ferran Torres.

Mal marcado por Lenglet, el 'Tiburón' esprintó dentro del área en un palmo de terreno e hizo el 0-2 con un golazo, de zurda a la escuadra del lado opuesto. Casi nada más sacar de centro, el Barça recuperó la bola y montó otro ataque raudo que culminó en centro al área para que Fermín López cabecease a bocajarro ante Musso, que taponó el 0-3 de milagro.

Tras varios minutos con el juego detenido para atender a Fermín por un golpe con el portero rival en el aterrizaje de su remate, el Barça sacó ese mismo córner y anduvo cerca del gol 'olímpico'; lo impidió, de nuevo, Musso. El Atlético necesitaba un ramalazo y lo encontró en el 31' en un pase raso para la carrera de Marcos Llorente, veloz al galope.

Al llegar a las inmediaciones del área antes que el zaguero culé que lo acompañaba, el '14' colchonero centró raso al punto de penalti para que Lookman metiese el 1-2 con un derechazo en plena llegada. Eso volvió a enganchar al público, que procuraba ser el jugador extra que tanto y tanto reclama Diego Pablo Simeone para las veladas importantes en casa.

Mientras, el Barça siguió a lo suyo y buscó su tercer gol, con doble ocasión en el 41'. Primero un recorte de Olmo en el área y donde pidió posible penalti de Koke Resurrección; el árbitro Clément Turpin y sus ayudantes del VAR no vieron nada punible. Y a continuación Lamine hizo una de sus diabluras hasta exigir a Musso otra salida clave por raso.

Espantando el asedio cerró el Atlético una primera mitad de vaivenes e inició la segunda con calma chicha, de la que escapó en el 53' tras un robo de Griezmann en campo propio para lanzar un contragolpe de Julián Álvarez en solitario; aguantó la 'Araña' esa galopada y se giró nada más llegar al área culé, pasando a un Lookman que envió fuera su tiro duro.

La respuesta visitante fue un ataque nacido en botas de João Cancelo por la banda izquierda hasta central al lado contrario y, en un barullo, con Musso rechazando otra vez por abajo otro remate cercano de Lamine. Fue el preludio de lo que parecía el 1-3, nueva jugada a varios toques del Barça hasta acabar con disparo de Fermín y rechace a gol de Ferran.

Sin embargo, la revisión arbitral constató que el 'Tiburón estaba en fuera de juego en el momento del remate de su compañero, incluido rebote entre medias en un zaguero. Pese al golpe moral, los de Flick siguieron avanzando hacia la portería de Musso y en el 62' protagonizó Olmo desde fuera del área un derechazo que acabó en córner al tropezar en un rival.

Tres minutos más tarde, el omnipresente Olmo mandó a las nubes un zurdazo en posición franca. Fue entonces cuando el 'Cholo' Simeone hizo las primeras sustituciones, introduciendo en el campo a Álex Baena y a Nico González. En su primer toque al balón Baena conectó un derechazo alto. E igualmente Flick movió sus banquillo, dando pólvora a su ataque.

Robert Lewandowski y Marcus Rashford entraron al terreno de juego, si bien el Atlético se había revitalizado antes. Lo demostró tras un lance a balón parado y un centro colgado al área para el bulto, lo que provocó un rebote que Nico González convirtió en tiro a bocajarro para que se luciera Joan Garcia con una parada providencial en su área pequeña.

Entre tanto ajetreo y parón, por atención médica a Matteo Ruggeri, el 'Cholo' metió en el campo a Alexander Sorloth y de forma inmediata sacó petróleo. El Atleti presionó para robar un balón, Llorente filtró pase en profundidad y el espigado delantero noruego forzó con su carrera que Eric Garcia llegase tarde por detrás y lo derribase como último hombre.

Turpin revisó la acción a instancias del VAR y expulsó con tarjeta roja directa al central blaugrana en el minuto 79. Para el desenlace se descosió el partido y Nico en el 86' mandó desviada una pseudovolea de escorzo al cazar un balón suelto en el área rival. Al Barça le quedaba la épica para marcar otro gol y mandarlo todo a una prórroga de infarto.

Más de un ataque al corazón debió sentir algún aficionado cuando en el 88' Sorloth lanzó un contragolpe para su compañero Nahuel Molina, que desperdició la ocasión porque se plantó cansado delante de Joan Garcia y su decisión fue disparar desde lejos, en un mal intento de vaselina. Era pura desesperación cada fallo de unos y otros en un final de voltaje.

Como habitual solución de urgencia, el defensa uruguayo Ronald Araujo salió al campo para ejercer de delantero en cualquier centro al área de un Musso con horas extra en su estadística laboral del último mes. Los locales eran un frontón, rebotando con el alma casi cada pelota pese a estar con un jugador más desde la expulsión de Eric Garcia.

Araujo en el descuento envió por encima del larguero un cabezazo que pintaba bien para sus intereses. Incluso había confiado Flick en Roony Bardghji para generar algo, lo que fuese, en un desenlace taquicárdico. Pero en ésas se agotó el cronómetro, sin milagro para los visitantes y con otra muesca en el revólver de los pupilos de Simeone.