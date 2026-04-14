Agencias

Rodríguez confirma que sostuvo encuentros con ConocoPhillips y ExxonMobil en Venezuela

Guardar

Caracas, 14 abr (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este martes que su Gobierno sostuvo encuentros con representantes de empresas como ConocoPhillips y ExxonMobil, entre otros "grupos", semanas después de la reforma de hidrocarburos que abrió el sector a inversión privada y extranjera.

"Hemos estado recibiendo distintos grupos de empresas, desde las más grandes, como Conoco, Exxon, ayer firmamos con Chevron. Hemos estado escuchando a todas las empresas, sus puntos de vista, sus recomendaciones", declaró la mandataria encargada durante un encuentro con una delegación del Departamento de Energía de EE.UU. en el palacio presidencial de Miraflores. EFE

(video)

Últimas Noticias

Sonia Bermúdez: "Toca digerir, trabajar y hacerlo mejor en el siguiente partido"

Sonia Bermúdez: "Toca digerir, trabajar y hacerlo mejor en el siguiente partido"

Canadá y Finlandia refuerzan su alianza en defensa, Ártico y tecnologías estratégicas

Infobae

La banda de títeres 31 minutos ofrecerá un concierto gratuito en México

Infobae

AV. El Atlético deja al Barcelona sin remontada y se mete en semifinales

AV. El Atlético deja al Barcelona sin remontada y se mete en semifinales

Desaparecidas 250 personas tras el naugrafio de un barco en aguas de Birmania

Desaparecidas 250 personas tras el naugrafio de un barco en aguas de Birmania