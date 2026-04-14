La banda de títeres 31 minutos ofrecerá un concierto gratuito en México

Ciudad de México, 14 abr (EFE).- La banda de títeres chilena 31 minutos ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, la plaza más grande del país, para celebrar a la infancia mexicana en el Día del Niño.

El gobierno de la capital del país informó, en una imagen publicada en redes sociales, que el encuentro musical con la agrupación, que suma más de 20 años de trayectoria, será el jueves 30 de abril a las 19:00 hora local (01:00 GMT del viernes).

Este anuncio llega después de que la banda se presentó en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde, además de ofrecer su espectáculo con canciones como ‘Mi castillo de blanca arena’ (2005), rindió homenaje al mítico cantante mexicano Juan Gabriel.

31 minutos se ha convertido en un fenómeno cultural que atrae públicos de todas las edades, especialmente en países de Latinoamérica desde 2003, cuando fue fundado con el propósito de simular un informativo de actualidad conducido por títeres que fusiona el humor con secciones de reportajes, deportes y lista de éxitos musicales.

El éxito de sus presentaciones en vivo los ha llevado a interpretar su música en espacios como el Tiny Desk, de la radio pública estadounidense NPR, donde han participado artistas internacionales de la talla de Taylor Swift, Billie Eilish y Dua Lipa.

Además de presentarse en el Zócalo de la capital, 31 minutos ofrecerá conciertos en abril en las ciudades mexicanas de Tijuana (14), Toluca (18), Torreón (22), León (24), entre otras. EFE