Crónica del Liverpool - Paris Saint-Germain: 0-2

El Paris Saint-Germain ha sellado su pase a semifinales de la Liga de Campeones después de firmar este martes una nueva victoria ante el Liverpool (0-2), con un doblete de Ousmane Dembélé en el tramo final, en el partido de vuelta de los cuartos de final en Anfield, y los de Luis Enrique ya esperan al ganador de la eliminatoria entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid.

Los 'reds', necesitados de una remontada tras el 2-0 encajado en el Parque de los Príncipes, saltaron al campo sin Mohamed Salah, que, sin embargo, no tardó en incorporarse al partido. Superada la primera media hora, el delantero francés Hugo Ekitike se iba al suelo y abandonaba el campo en camilla y entre lágrimas mientras el egipcio ocupaba su lugar; todo apunta a una rotura del tendón de Aquiles que le haría perderse el Mundial.

Antes de eso, Mamardashvili tuvo que aparecer para detener en dos tiempos un remate de Kvaratskhelia, y a los nueve minutos desbarató una doble ocasión al frenar un contragolpe de Zaïre-Emery y parar el rechace posterior de Dembélé. El actual Balón de Oro insistió con otro disparo que se marchó por encima del larguero.

Mientras, Safonov se estrenó ganando un mano a mano a Alexander Isak, una acción anulada posteriormente por fuera de juego. Ya en el 31, justo después de la sustitución de Ekitike, los de Arne Slot tuvieron la ocasión más clara en un centro de Salah que cabeceó Konaté y despejó Safonov; el balón quedó muerto para la llegada de Virgil van Dijk, pero Marquinhos apareció justo a tiempo para evitar el tanto del neerlandés.

Antes del descanso, Luis Enrique también se veía obligado a mover el banquillo por la lesión de Nuno Mendes, que abandonó el campo por Lucas Hernández, y en la reanudación eran los locales los que trataban de agitar el duelo con la entrada de Joe Gomez y Cody Gakpo por Frimpong y Isak.

De hecho, el atacante neerlandés fue el primero en probar suerte en los segundos 45 minutos con un disparo de media distancia ante el que Safonov tuvo que sacar una mano salvadora. Ya en el 63, el colegiado italiano Maurizio Mariani señalaba penalti a favor del Liverpool, pero la intervención del VAR corregía la jugada al entender que Mac Allister se dejaba caer ante el leve toque de Pacho.

Ngumoha, al poco de ingresar en el terreno de juego, se encontró con una nueva parada de Safonov, justo antes de que el PSG liquidase la eliminatoria en un contraataque en el que Kvaratskhelia dejó el balón atrás a la frontal para Dembélé; el francés recortó a Mac Allister y, con el interior, puso el esférico lejos del alcance de Mamardashvili (min.73).

Ya en el descuento, con los ingleses ya rendidos, el delantero galo completó su doblete al aprovechar un gran pase de Barcola (min.91). Los franceses estaban en semifinales y amenazan ya a Bayern de Múnich o Real Madrid, que resolverán su eliminatoria este miércoles.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: LIVERPOOL, 0 - PARIS SAINT-GERMAIN, 2 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

LIVERPOOL: Mamardashvili; Frimpong (Joe Gomez, min.46; Ngumoha, min.67), Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Mac Allister (Curtis Jones, min.74); Isak (Gakpo, min.46) y Ekitike (Salah, min.31).

PARIS SAINT-GERMAIN: Safonov; Achraf, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes (Lucas Hernández, min.38); Zaïre-Emery (Lucas Beraldo, min.82), Vitinha, João Neves; Kvaratskhelia, Doué (Barcola, min.52) y Dembélé.

--GOLES:

0-1, min.73: Dembélé.

0-2, min.91: Dembélé.

--ÁRBITRO: Maurizio Mariani (ITA). Amonestó a Mac Allister (min.45+1) y a Konaté (min.85) por parte del Liverpool.

--ESTADIO: Anfield.