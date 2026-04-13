Goleada de Tigres al Guadalajara y reaparición de Mora, lo mejor en el Clausura mexicano

México, 12 abr (EFE).- La goleada del Tigres UANL al líder Guadalajara y la reaparición con el Tijuana del centrocampista Gilberto Mora fue lo más llamativo de la decimocuarta jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano, que concluyó este domingo.

En su estadio en Monterrey, el Tigres del entrenador argentino Guido Pizarro le bajó los humos a las Chivas del estratega Gabriel Milito con una goleada por 4-1.

El argentino Juan Brunetta, con dos goles, su compatriota Ángel Correa, con uno; y el uruguayo Rodrigo Aguirre anotaron por los regios que se acomodaron en la zona de clasificación a cuartos de final, al subir al sexto lugar.

A pesar del revés, las Chivas continuaron en el primer lugar con 10 triunfos, un empate, tres derrotas y 31 puntos, tres encima de Cruz Azul y Pachuca.

América y Cruz Azul empataron 1-1 en un duelo por debajo de las expectativas en el que las Águilas tomaron ventaja en el minuto 17 con un gol de Patricio Salas y los Azules rescataron la igualada con una diana de Omar Campos en el 45+3.

Aunque lleva seis partidos sin ganar, cuatro de ellos en la liga, Cruz Azul se acomodó segundo con 28 unidades, las mismas del Pachuca, que superó por 4-2 al Santos Laguna con tres anotaciones de Víctor Guzmán y una de Carlos Sánchez.

Por tener peor diferencia de goles a favor y en contra que los celestes, Pachuca va tercero.

El hecho más celebrado de la jornada, por lo que representa para el fútbol mexicano, fue el regreso a la cancha de Mora, quien a los 17 años es considerado como el jugador de más talento en los últimos años en la liga, candidato a estar con México el Mundial.

Después de varias semanas inactivo, aquejado de pubalgia, Mora fue enviado a la cancha por el Tijuana en el minuto 62 y lució bien en la victoria de su equipo por 1-2 en casa del Juárez, que jugó 86 minutos con un hombre menos.

En otros partidos de la fecha 14, el panameño Ismael Díaz le dio al León un triunfo por 0-1 sobre Puebla; Querétaro derrotó por 3-1 al Necaxa y Atlas empató sin goles con Monterrey.

Pumas venció por 3-1 al Mazatlán, para subir al cuarto lugar, y el San Luis empató 1-1 con Toluca con un penalti de último instante convertido por el italiano Joao Pedro, quien alcanzó a Armando González, del Guadalajara, en el liderato de los goleadores, ambos con 12 dianas.

- Partidos de la decimoquinta jornada del Clausura mexicano:

17.04: San Luis-Pumas UNAM, Mazatlán-Querétaro y Necaxa-Tigres UANL.

18.04: Cruz Azul-Tijuana, Monterrey-Pachuca, Guadalajara-Puebla, León-Juárez y América-Toluca.

19.04: Santos Laguna-Atlas. EFE

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