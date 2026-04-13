Camavinga y su gran examen en la 'final' de Múnich

El centrocampista francés Eduardo Camavinga es uno de los protagonistas en la previa del encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Champions entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid, duelo que se convierte en el gran examen de la temporada para el francés, al actuar como pivote único por la baja por sanción de su compatriota el francés Aurélien Tchouaméni.

El conjunto merengue afronta este miércoles (21.00) en el Allianz Arena un partido crucial para sus aspiraciones deportivas de la temporada. Eliminados de la Copa del Rey Mapfre desde el mes de enero y a 9 puntos en LaLiga EA Sports tras los pinchazos consecutivos frente a RCD Mallorca (2-1) y Girona FC (1-1), la Champions es la única oportunidad real de levantar un título, aunque para seguir con vida es necesaria una machada inédita para los blancos en la máxima competición continental.

El Real Madrid nunca ha remontado una eliminatoria en la que perdió la ida en casa en Copa de Europa, y ahora esa es la misión en Múnich, donde además no podrá estar Aurélien Tchouaméni, sancionado por tarjetas amarillas. Una ausencia sensible dada su importancia en el esquema de Álvaro Arbeloa, al no haber un otro futbolista con las mismas cualidades para ejercer de pivote.

Y el hombre encargado de ocuparse de esas tareas será, presumiblemente, Eduardo Camavinga. El francés, al que se fichó como un interior con mucho recorrido y despliegue físico, ha sido una pieza multiusos desde que llegó al club blanco, y ahora deberá aprobar su gran examen de la temporada. En una demarcación en la que ha jugado, sin Tchouaméni, en tres ocasiones esta temporada.

Fue ante el Rayo (0-0) en Vallecas, el Villarreal CF (0-2) en La Cerámica y el Girona FC (1-1) en el Santiago Bernabéu, en el último ensayo de Arbeloa con Camavinga de 'cinco' único. Este viernes, ante los catalanes, la probatura no fue muy halagüeña, con el galo pitado por la grada y algo superado en un encuentro a priori asequible.

En esos tres encuentros, Camavinga ha realizado 192 acciones con balón, de las 169 fueron exitosas (88%) y puede presumir de más de un 92% de acierto en el pase (133/144), aunque solo ha dado 2 pases claves (envíos que acaban en remate o una ocasión de gol), ambos ante el Girona.

Aunque su asignatura pendiente es la seguridad en la salida de balón, una faceta que sí domina Tchouaméni. El '14' promedia esta temporada en todas las competiciones 0,35 pérdidas en su propio campo y tiene un 93,7% de acierto en pases completados bajo presión, es decir, cuando el rival está como máximo a 2 metros de distancia, un dato que le sitúa en esta faceta dentro del 'top 3' de la Champions.

Además, presume de un 86% de acierto en pases en el último tercio, dentro del 'top 20' de la competición europea, y sube hasta el 92,3% respecto a pases en general. Sin olvidar su contundencia en los duelos: gana el 64,3% de los aéreos los gana y el 61% en total, con una media de 4,6 por encuentro, perdiendo solo 5 posesiones por partido de media.

Aquí es donde Camavinga 'suspende'. Y es que, como pivote en solitario, realizó 8 recuperaciones en esos tres encuentros y le robaron el balón en 20 ocasiones, más de 6 por partido, por lo que brinda menos certeza y confianza a la hora de generar fútbol, también por sus habituales conducciones que, como 'cinco', acarrean más riesgo.

Sin embargo, Camavinga tiene un espejo en el que mirarse de cara a este miércoles, y no es otro que la final de la Champions de 2024. Sin Tchouaméni, el francés jugó como pivote, junto a Jude Bellingham y Toni Kroos en el centro del campo, en el mayor escaparate del fútbol continental. Y cumplió con un notable alto.

En ese encuentro participó en 84 acciones con balón, con un 57/63 en pases (90,4% de acierto), aunque volvió a sufrir muchas pérdidas (9) y erró dos pases en campo propio que, como ocurrió en la ida con dos pérdidas en zonas prohibidas, pueden generar mucho peligro a favor de los de Vincent Kompany.

Eso sí, fue más férreo en tareas defensivas y completó un 7/11 en duelos, con 4 recuperaciones de balón y 2 remates rivales bloqueados. Con esta situación y en uno de los escenarios más exigentes de Europa -solo una derrota en casa desde abril del año pasado-, Camavinga debe coger el volante del este vehículo madridista que, además, necesita que su motor no gripe en un encuentro que se antoja una 'final' para no quedarse sin títulos cuando queda un mes y medio de temporada.