Exportadores piden a gobiernos de Ecuador y Colombia desescalar las medidas arancelarias

Quito, 10 abr (EFE).- La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) pidió este viernes a los gobiernos de su país y de Colombia desescalar, "con carácter de urgente", el anunciado incremento de los aranceles al 100 % en el marco de la guerra comercial desatada en enero pasado por Quito a fin de presionar a Bogotá para que refuerce la seguridad en la frontera.

En un comunicado, la Fedexpor anotó que Ecuador y Colombia han construido una de las relaciones de integración comercial "más relevantes de la región", sostenida por una vinculación histórica entre sus sectores productivos, sus cadenas logisticas y un intercambio permanente de bienes y servicios que genera empleo, inversiones y oportunidades a ambos lados de la frontera.

Añadió que "las diferencias políticas no pueden comprometer los legítimos objetivos de reforzar la seguridad fronteriza y la lucha contra el narcotráfico, ni poner en riesgo el patrimonio comercial compartido por casi 60 años de una integración económica consolidada entre ambos países".

Por ello, la Federación hizo un llamado a ambos gobiernos "a desescalar, con carácter de urgente, las medidas anunciadas de incremento arancelario, tomando al marco comunitario andino como punto de partida para resolver las diferencias que afectan a ciudadanos, empresas, comercio e integración de ambas poblaciones".

Las tensiones entre los gobiernos de ambas naciones andinas aumentaron en los últimos días después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificara como "preso político" al exvicepresidente correísta Jorge Glas, algo que el gobernante ecuatoriano, Daniel Noboa, consideró como un "atentado a la soberanía", y llamó a consultas a su embajador.

La guerra comercial entre ambos países se agudizó el jueves luego de que Noboa anunciase un alza del 50 % al 100 % de los aranceles a las importaciones colombianas desde el próximo 1 de mayo.

El presidente colombiano, que llamó a consultas a su embajadora, respondió con otro anuncio este viernes en la misma línea y deslizó la posibilidad de salirse de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), organismo integrado por Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, y cuyo secretario general, Gonzalo Gutiérrez, hizo este viernes un llamado a Petro y Noboa, para que retomen urgentemente el diálogo. EFE