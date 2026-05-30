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Venezuela acusa a Guyana de "manipular la narrativa" sobre un supuesto incidente armado en la frontera

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El Gobierno de Venezuela ha acusado este sábado a Guyana de "manipular" la narrativa internacional mediante la invención de supuestos incidentes armados en las inmediaciones del río Cuyuní, un cauce fluvial que atraviesa la zona fronteriza entre ambas naciones, y ha denunciado una "operación de falsa bandera".

A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo venezolano ha denunciado ante la comunidad internacional una presunta operación de "falsa bandera" orquestada por la excolonia británica. Según la Administración liderada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, esta maniobra de Guayana está "orientada a fabricar una narrativa falsa de conflicto" en la región.

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Rodríguez ha desmentido cualquier enfrentamiento y ha descrito los señalamientos guayaneses como un "intento de desestabilización".

"Esta práctica forma parte de un patrón recurrente que Venezuela ha denunciado en anteriores ocasiones, mediante el cual las autoridades guyanesas pretenden construir escenarios artificiales de tensión y promover operaciones de falsa bandera con el objetivo de victimizarse, desacreditar a Venezuela y favorecer interesas ajenos a la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba", reza el comunicado.

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Asimismo, la República Bolivariana ha definido el asunto como "una situación bilateral" ante lo que cree que es un "intento de "internacionalizar el conflicto" por parte de Guyana, acusándola de arrastrar a agentes internacionales.

"La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente estas maniobras de provocación y alerta sobre los riesgos de construir acusaciones temerarias basadas en especulaciones, montajes comunicacionales y narrativas políticamente motivadas, incompatibles con los principios de buena vecindad, respeto mutuo y solución pacífica de las controversias", ha asegurado.

Por último, el Gobierno se ha referido al Acuerdo de Ginebra de 1966 como "único instrumento válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria" para ambas partes respecto a la controversia territorial.

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