Hallan restos humanos en descampado donde buscaban a menor desaparecida en Argentina

Buenos Aires, 30 may (EFE).- Restos humanos fueron hallados este sábado en el descampado donde un enorme operativo policial buscaba a Agostina Vega, la adolescente argentina de 14 años desaparecida hace una semana en la provincia de Córdoba, según confirmó el fiscal de la investigación.

"Con sumo dolor debo decirles que hemos encontrado restos humanos que le diría que en 98% de posibilidad sean de Agostina. No afirmo hasta que la ciencia forense nos permita tener una certeza absoluta respecto de su identidad", expresó el fiscal Héctor Garzón en una conferencia de prensa.

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La adolescente salió de su domicilio el sábado 23 de mayo, día en el que fue captada por cámaras de seguridad ingresando a la casa de Claudio Barrelier, un hombre de 33 años que se encuentra detenido desde el pasado miércoles, quien confesó haber estado presente en el descampado ubicado al sur de la ciudad de Córdoba donde se encontraron los restos. EFE