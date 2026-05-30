Venezuela evalúa con el FMI mecanismos de asistencia técnica y de recuperación de fondos

Caracas, 30 may (EFE).- Una delegación oficial venezolana se reunió este sábado en Estados Unidos con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para evaluar mecanismos de asistencia técnica y de recuperación de fondos del país suramericano en el exterior, informó el Banco Central de Venezuela (BCV).

El organismo emisor aseguró que fue un encuentro "productivo" durante el que conversaron sobre los "próximos pasos" en la agenda con la organización financiera, que reanudó sus relaciones con Caracas el pasado abril tras haberlas suspendido en 2019 y pocos días después de que EE.UU. levantara las sanciones al sistema de banca pública venezolana, incluyendo al BCV.

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Sin embargo, el Banco Central no dio detalles sobre cuáles serían esos próximos pasos.

Según un comunicado oficial, el equipo venezolano señaló que su país ha iniciado una "nueva etapa de estabilidad, crecimiento y apertura" y expresó el "firme compromiso" del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con "fortalecer las capacidades productivas de la nación y generar mayores oportunidades".

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El encuentro forma parte de las acciones del Ejecutivo para "restablecer los vínculos con los organismos multilaterales, luego de más de una década de sanciones y bloqueo financiero que buscan asfixiar la economía venezolana", afirmó el BCV.

"Con este tipo de acercamientos, se ratifica la disposición al diálogo y a la cooperación internacional, con independencia y autodeterminación. El renacer económico de Venezuela es una realidad", agregó.

La embajada venezolana en EE.UU. aseguró en Instagram que la delegación de su país estuvo integrada por el vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas y gobernador ante el FMI, Calixto Ortega; el jefe de la misión diplomática de Caracas en Washington, el excanciller Félix Plasencia; y el presidente del BCV, Luis Pérez.

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También la integraban el presidente del Banco de Venezuela, Román Maniglia, y el viceministro de Finanzas, Cristian Hernández, quienes acompañaron a Ortega "en esta importante agenda de trabajo desarrollada en Estados Unidos".

"Este acercamiento refleja los avances de Venezuela en la construcción de relaciones de confianza con los organismos multilaterales", aseguró la embajada.

Además, indicó que se evaluaron mecanismos de cooperación para "fortalecer la estabilidad macroeconómica y continuar impulsando el desarrollo" de Venezuela.

El pasado 14 de mayo, el FMI aseveró que los contactos prosiguen de manera "periódica" desde abril con representantes del Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela y que se están centrando en el intercambio de datos macroeconómicos del país caribeño a los que no tiene acceso desde hace más de dos décadas.

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Además, dijo que estaba "a la espera de conocer más detalles" sobre el anuncio, un día antes, del Gobierno de Rodríguez sobre un proceso "formal, integral y ordenado" para la reestructuración de la deuda pública externa del país suramericano y de su estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). EFE