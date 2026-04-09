Sindicato venezolano denuncia agresiones contra diez periodistas en marcha de trabajadores

Caracas, 9 abr (EFE).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció este jueves que al menos diez periodistas fueron agredidos por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cuando cubrían la protesta de los trabajadores que vieron frustrada su marcha al palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.

"Durante la cobertura de la marcha de este 9 de abril, al menos diez periodistas y trabajadores de la prensa fueron golpeados, rociados con gas pimienta y robados por efectivos de la PNB", señaló la gremial en una publicación en X.

Además, dijo que los periodistas fueron golpeados con los escudos antimotín, "les destruyeron sus equipos para la cobertura, como teléfonos y micrófonos, les partieron lentes de visión y les robaron algunas de sus pertenencias".

El SNTP exigió el cese inmediato de las agresiones contra la prensa y la investigación con sanción a los funcionarios responsables.

Asimismo, dijo que para esta denuncia resguarda fotos, videos, nombres y testimonios de las víctimas, que "evidencian la acción deliberada contra periodistas identificados".

Este jueves, un fuerte cerco policial bloqueó y dispersó con gas pimienta a cientos de trabajadores que intentaban marchar hacia Miraflores para exigir aumento de salario, congelado desde 2022.

En su intento por llegar a la sede del Ejecutivo, considerada como zona de seguridad y a la que solo llegan marchas chavistas desde hace años, los sindicalistas forzaron su paso entre los funcionarios policiales en al menos ocho ocasiones desde su punto de salida, en una céntrica plaza de Caracas.

Lograron llegar hasta un punto cercano a la sede del Parlamento, también ubicado en el centro y donde se encontraron con otro bloqueo en el que les rociaron gas pimienta tras intentar romper el cerco.

Además, en algunos momentos los cuerpos de seguridad golpearon con sus cascos, escudos, piedras, botellas y patadas a los trabajadores.

El medio digital VPI TV denunció que tuvo que interrumpir su transmisión en vivo de la marcha porque su videógrafo fue agredido.

El salario mínimo venezolano se mantiene desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, que entonces equivalían a 30 dólares, pero la inflación crónica y la devaluación lo mantienen hoy en 27 centavos de dólar, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

El miércoles, Rodríguez anunció un incremento "responsable" del salario en Venezuela para el próximo 1 de mayo, sin precisar el monto de este ajuste y las condiciones. EFE