China acusa a Taiwán de "vender" la isla a Estados Unidos tras nueva inversión de TSMC

Pekín, 22 jul (EFE).- El Gobierno chino acusó este miércoles a las autoridades taiwanesas de "vender" los intereses de la isla a Estados Unidos después de que la firma TSMC, la mayor fabricante de chips por contrato del mundo, anunciara la semana pasada una inversión adicional de 100.000 millones de dólares (unos 87.206 millones de euros) en Arizona (EE.UU.).

En una rueda de prensa rutinaria, la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino) Zhang Han atribuyó el deterioro de la economía taiwanesa a la "dependencia de Estados Unidos para lograr la independencia" que, según dijo, mantienen las autoridades de la isla.

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Zhang sostuvo que el gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) taiwanés ha vendido los intereses de su industria, "vaciando los cimientos" de su economía y perjudicando su futuro industrial, así como los medios de vida de su población.

En una conferencia con inversores, el presidente y consejero delegado de TSMC, C.C. Wei, aseguró el pasado jueves que la inversión presentada se destinará a la construcción de fábricas de chips avanzados y de plantas de empaquetado avanzado, en medio de sus planes de expansión en el país norteamericano.

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"Creemos que esta inversión contribuirá a impulsar aún más el desarrollo del ecosistema de semiconductores de Estados Unidos, a reforzar la cadena de suministro y a sostener un número creciente de empleos de alta tecnología y bien remunerados en el país", aseveró el empresario. EFE