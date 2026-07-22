El yen cae hasta las 163 unidades por dólar en medio de incertidumbre sobre Oriente Medio

Tokio, 22 jul (EFE).- La divisa japonesa, el yen, cayó este miércoles hasta superar las 163 unidades por dólar, alcanzando su nivel más bajo en casi cuatro décadas en medio de la creciente incertidumbre sobre la guerra de Estados Unidos contra Irán.

El yen llegó a intercambiarse esta madrugada en 163,23 unidades por dólar, su nivel más bajo desde diciembre de 1986, mientras Washington y Teherán continúan con su cruce de ataques después de que la Casa Blanca diera por terminado el memorando de entendimiento para la paz.

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El portavoz del Gobierno, Minoru Kihara, reiteró este miércoles en su rueda de prensa diaria la intención de las autoridades del país asiático de tomar medidas "oportunas en cualquier momento y según sea necesario".

De la misma forma se pronunció la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, pero la falta de medidas efectivas ha sido interpretada por algunos analistas como un indicativo de que las autoridades están dispuestas a asumir una mayor debilidad del yen frente al dólar.

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El Gobierno de la primera ministra, Sanae Takaichi, y el Banco de Japón (BoJ) llevaron a cabo intervenciones en el mercado de divisas entre los pasados abril y mayo, que provocaron una apreciación de la divisa japonesa desde las 160 unidades por dólar hasta las 155 durante los primeros días de mayo.

El efecto de estas operaciones de estabilización, cuyo monto ascendió a 11,73 billones de yenes (unos 63.000 millones de euros) según el Ministerio de Finanzas japonés, fue sin embargo reducido incluso a pesar de que el BoJ subiera a mediados de junio los tipos de interés de referencia a corto plazo al 1 %, su nivel más alto en más de tres décadas. EFE

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