Rubio y Wang Yi se reunirán en Manila en medio de la tensión en el mar de China Meridional

Manila, 22 jul (EFE).- Los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y China, Marco Rubio y Wang Yi, respectivamente, mantendrán este miércoles una reunión bilateral en Manila, que coincide con un aumento de tensión en el mar de China Meridional, donde Pekín tiene disputas con aliados de Washington en Asia.

Así lo confirmó la agenda publicada por el equipo de Rubio, quien busca en la capital filipina defender el derecho a la "libre navegación por el Indo-Pacífico", en referencia velada a las reclamaciones soberanistas de Pekín en la región.

La reunión entre los representantes de ambas potencias se produce tras el encontronazo registrado el lunes entre guardacostas chinos y marines filipinos cerca del atolón Second Thomas, donde Manila encalló a propósito hace décadas un buque de guerra para reclamar el control de la zona, también revindicada por Pekín.

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Filipinas y China se acusan mutuamente de "provocar" este incidente.

Durante una reunión el martes con el secretario general de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Kao Kim Hourn, el diplomático chino acusó al Ejército filipino de actuar a favor de intereses externos, sin nombrar a Estados Unidos, que se disputa con Pekín la influencia en el Indo-Pacífico.

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"Las provocaciones deliberadas y los incidentes marítimos perpetrados por ciertas fuerzas dentro del Ejército y la Policía filipinos sirven a los intereses de fuerzas externas y socavan la mejora de las relaciones entre China y Filipinas, así como la paz y la estabilidad del mar de China Meridional", recoge el comunicado publicado por la Cancillería china.

Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense condenó el martes "las acciones peligrosas y agresivas" de Pekín en esta zona y le instó a "cesar de inmediato su conducta desestabilizadora".

"El preocupante patrón de provocaciones de China contra las operaciones marítimas legítimas de Filipinas socava la paz y la estabilidad regionales y contradice directamente sus reiterados compromisos de resolver las disputas pacíficamente", subrayó Washington en un comunicado.

Pekín reclama la soberanía de prácticamente la totalidad del mar de China Meridional, por donde transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga importantes caladeros y potenciales reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán.

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El principal riesgo es que estas aguas se conviertan en escenario de un potencial conflicto indirecto entre China y EE. UU., pues Washington mantiene un pacto de defensa mutua con Filipinas.

Antes de partir a Filipinas, Rubio evitó precisar si plantearía ante su par chino las recientes acusaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de que China interfirió en los comicios estadounidenses de 2020, que Trump perdió ante Joe Biden.

"Son temas delicados", declaró Rubio.

Además de la guerra entre Estados Unidos e Irán, otro de los asuntos que podrían abordar Rubio y Wang Yi son los preparativos ante una posible cumbre en septiembre entre el líder chino, Xi Jinping, y Trump, en territorio norteamericano. EFE

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(foto)(vídeo)