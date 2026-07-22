El canciller japonés subraya a Rubio la importancia de desescalar la guerra con Irán

Manila, 22 jul (EFE).- El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, subrayó este jueves la importancia de desescalar la guerra en Irán durante una interacción en Manila con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

"Motegi hizo hincapié en la importancia de desescalar lo antes posible y garantizar la navegación libre y segura a través del estrecho de Ormuz sin costes adicionales", afirmó el Ministerio de Exteriores japonés en un comunicado.

Ambos cancilleres mantuvieron una conversación en los márgenes de la reunión de jefes de la diplomacia de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila, en una jornada en la que Rubio defendió la libre navegación por el estrecho de Ormuz frente a las demandas de Irán de controlar el tránsito por una vía que en tiempos de paz canaliza una quinta parte del comercio mundial de petróleo.

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La petición de Motegi llega tras varios días de fuego cruzado entre Washington y Teherán, incluyendo ataques iraníes contra barcos de mercancías por Ormuz y más de una decena de rondas de ataques nocturnos por parte de las fuerzas estadounidenses contra objetivos militares en territorio iraní.

Estos ataques cruzados han supuesto una ruptura del alto el fuego que firmaron el 18 de junio para dar lugar a negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

El martes, durante el inicio de esta reunión de Exteriores de la ASEAN y sus principales socios, el bloque del Sudeste Asiático ya expresó su "profunda preocupación" por la nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, desatada en las últimas dos semanas. EFE

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